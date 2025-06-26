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Попытки ВСУ зайти в Курскую область будут жестко пресечены, заявил Медведев
Попытки ВСУ зайти в Курскую область будут жестко пресечены, заявил Медведев - РИА Новости, 26.06.2025
Попытки ВСУ зайти в Курскую область будут жестко пресечены, заявил Медведев
Враг периодически пытается совершать бессмысленные заходы на территорию Курской области, но они все будут пресекаться максимально жестко, этим сейчас занимаются РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:46:00+03:00
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Враг периодически пытается совершать бессмысленные заходы на территорию Курской области, но они все будут пресекаться максимально жестко, этим сейчас занимаются Вооруженные силы России, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во время проведения личного приема граждан к председателю партии обратились жители Суджанского района Курской области, которые попросили оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий региона, чтобы они смогли вернуться в свои дома."Враг выбит с территории, хотя периодически все равно пытается совершать еще некие бессмысленные заходы. Вот прежде всего хочу сказать, что все эти заходы будут пресекаться максимально жестким образом. Этим сейчас занимаются наши вооруженные силы, и никаких поводов мы им появиться не дадим", - ответил Медведев.Напротив, отметил Медведев, задача РФ заключается в том, чтобы создать буферную зону, которая позволит не допускать впредь таких ситуаций.
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курская область, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, единая россия
Курская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Попытки ВСУ зайти в Курскую область будут жестко пресечены, заявил Медведев
Медведев: все попытки ВСУ зайти в Курскую область будут жестко пресекаться