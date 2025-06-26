https://ria.ru/20250626/vsu-2025557807.html

Эксперт назвал преступления ВСУ в Дзержинске чудовищными

Эксперт назвал преступления ВСУ в Дзержинске чудовищными - РИА Новости, 26.06.2025

Эксперт назвал преступления ВСУ в Дзержинске чудовищными

Преступления ВСУ в Дзержинске (Торецке) против мирного населения, русскоязычных абсолютно чудовищны, боевики Киева ведут себя как гитлеровцы, рассказал... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:12:00+03:00

2025-06-26T14:12:00+03:00

2025-06-26T14:12:00+03:00

россия

торецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Преступления ВСУ в Дзержинске (Торецке) против мирного населения, русскоязычных абсолютно чудовищны, боевики Киева ведут себя как гитлеровцы, рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. "Преступления там, как и в других населенных пунктах, носят абсолютно чудовищный характер. Так же, как и в других населенных пунктах, там убивали и расстреливали русскоязычных граждан", - сказал он в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в г. Дзержинск (Торецк)". Григорьев добавил, что ВСУ и СБУ на территориях, населенных русскоязычными, ведут себя как оккупационные власти гитлеровцев в годы ВОВ. "Они считают русских, русскоязычных людьми второго сорта и врагами. Исходя из этого, относятся к ним так же, как и фашисты когда-то", - объяснил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250626/zakharova-2025529532.html

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торецк

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россия, торецк, вооруженные силы украины