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ВСУ использовали FPV-дроны для убийства мирного населения, заявил член ОП - РИА Новости, 26.06.2025
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13:24 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vsu-2025544986.html
ВСУ использовали FPV-дроны для убийства мирного населения, заявил член ОП
ВСУ использовали FPV-дроны для убийства мирного населения, заявил член ОП - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ использовали FPV-дроны для убийства мирного населения, заявил член ОП
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, участник СВО, член ОП РФ Максим Григорьев заявил, что ВСУ... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:24:00+03:00
2025-06-26T13:24:00+03:00
россия
дзержинск (донецкая область)
торецк
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, участник СВО, член ОП РФ Максим Григорьев заявил, что ВСУ систематично использовали FPV-дроны для убийства мирного русскоязычного населения. Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)", проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "На систематической основе ВСУ использовали дроны для убийства мирного русскоязычного населения. Нередко они взрывали сбросами и ударами FPV-дронов целые дома, в том числе и поджигали целые дома. Мирные дома обычных мирных граждан. Еще раз хочу отметить, что это русские, но это украинские граждане. Сейчас, конечно, уже большинство из них получили российские паспорта, но на момент убийства и расстрелов это были украинские граждане", - сказал автор доклада Григорьев в ходе пресс-конференции. Он добавил, что ВСУ "особенно активно убивали тех людей, которые пытались убежать от них", эвакуироваться в сторону российских войск. "(Мирные граждане, чьи свидетельства представлены в докладе - ред.) делают акцент на том, что это не российские войска обстреливают. А, естественно, Украина пыталась представить это как российские обстрелы. Так же, как и в других населенных пунктах, в Дзержинске широко использовалась практика убийств мирных граждан для кровавых съемок с целью дальнейшего обвинения России", - отметил Григорьев. Доклад подготовлен на основе свидетельств жителей города, опрошенных после освобождения Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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россия, дзержинск (донецкая область), торецк, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Дзержинск (Донецкая область), Торецк, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
ВСУ использовали FPV-дроны для убийства мирного населения, заявил член ОП

Григорьев: ВСУ систематично использовали FPV-дроны для убийства мирных

© РИА Новости / Виталий БелоусовПредседатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)"
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, участник СВО, член ОП РФ Максим Григорьев заявил, что ВСУ систематично использовали FPV-дроны для убийства мирного русскоязычного населения.
Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)", проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"На систематической основе ВСУ использовали дроны для убийства мирного русскоязычного населения. Нередко они взрывали сбросами и ударами FPV-дронов целые дома, в том числе и поджигали целые дома. Мирные дома обычных мирных граждан. Еще раз хочу отметить, что это русские, но это украинские граждане. Сейчас, конечно, уже большинство из них получили российские паспорта, но на момент убийства и расстрелов это были украинские граждане", - сказал автор доклада Григорьев в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что ВСУ "особенно активно убивали тех людей, которые пытались убежать от них", эвакуироваться в сторону российских войск.
"(Мирные граждане, чьи свидетельства представлены в докладе - ред.) делают акцент на том, что это не российские войска обстреливают. А, естественно, Украина пыталась представить это как российские обстрелы. Так же, как и в других населенных пунктах, в Дзержинске широко использовалась практика убийств мирных граждан для кровавых съемок с целью дальнейшего обвинения России", - отметил Григорьев.
Доклад подготовлен на основе свидетельств жителей города, опрошенных после освобождения Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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РоссияДзержинск (Донецкая область)ТорецкМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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