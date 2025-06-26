ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 90 снарядов
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 90 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в 10 районах области попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 91 боеприпас и зафиксированы атаки 77 беспилотниками, из них сбиты 17 дронов. Различные повреждения выявлены в 5 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, магазине, двух коммерческих объектах, трех предприятиях и пяти транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 72 боеприпаса, и атакам 18 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки 5 беспилотников, в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы 9 беспилотниками. В Валуйском округе два села атакованы по одному беспилотнику. Вейделевский и Ровеньский районы подверглись атакам трех БПЛА. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов атакованы 11 беспилотниками. Над Алексеевским округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА. В Шебекинском округе по городу Шебекино и четырем селам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 17 дронов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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