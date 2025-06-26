https://ria.ru/20250626/vsu-2025484617.html
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска - РИА Новости, 26.06.2025
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска
Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:16:00+03:00
2025-06-26T06:16:00+03:00
2025-06-26T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной. "Они убивали людей. Они убили нашу соседку Наташу. Они находятся в каком-то виртуальном мире. Они охотятся на людей, на животных, на любую движущуюся силу. (Зависают – ред.) над твоим домом, знают приблизительно, что ты тут находишься. Они уже за тобой охотятся", - сказала собеседница агентства. По ее словам, люди не могли выйти из своих домов из-за постоянной угрозы попасть под атаку беспилотника. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250620/vsu-2024086798.html
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска
ВСУ устраивали охоту с БПЛА на мирных жителей Дзержинска