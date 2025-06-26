https://ria.ru/20250626/vsu-2025484617.html

Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска

Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска - РИА Новости, 26.06.2025

Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска

Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T06:16:00+03:00

2025-06-26T06:16:00+03:00

2025-06-26T06:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной. "Они убивали людей. Они убили нашу соседку Наташу. Они находятся в каком-то виртуальном мире. Они охотятся на людей, на животных, на любую движущуюся силу. (Зависают – ред.) над твоим домом, знают приблизительно, что ты тут находишься. Они уже за тобой охотятся", - сказала собеседница агентства. По ее словам, люди не могли выйти из своих домов из-за постоянной угрозы попасть под атаку беспилотника. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250620/vsu-2024086798.html

https://ria.ru/20250620/dnr-2024073423.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)