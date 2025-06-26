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Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vsu-2025484617.html
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска - РИА Новости, 26.06.2025
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска
Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:16:00+03:00
2025-06-26T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной. "Они убивали людей. Они убили нашу соседку Наташу. Они находятся в каком-то виртуальном мире. Они охотятся на людей, на животных, на любую движущуюся силу. (Зависают – ред.) над твоим домом, знают приблизительно, что ты тут находишься. Они уже за тобой охотятся", - сказала собеседница агентства. По ее словам, люди не могли выйти из своих домов из-за постоянной угрозы попасть под атаку беспилотника. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250620/vsu-2024086798.html
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дзержинск (донецкая область)
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска

ВСУ устраивали охоту с БПЛА на мирных жителей Дзержинска

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска устраивали охоту с использованием беспилотников на мирных жителей в Дзержинске, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной.
"Они убивали людей. Они убили нашу соседку Наташу. Они находятся в каком-то виртуальном мире. Они охотятся на людей, на животных, на любую движущуюся силу. (Зависают – ред.) над твоим домом, знают приблизительно, что ты тут находишься. Они уже за тобой охотятся", - сказала собеседница агентства.
Детская игрушка - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ВСУ массово минировали уличные предметы в Дзержинске, сообщили беженцы
20 июня, 06:35
По ее словам, люди не могли выйти из своих домов из-за постоянной угрозы попасть под атаку беспилотника.
Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Боевики Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска
20 июня, 01:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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