https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html

Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше

Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше - РИА Новости, 26.06.2025

Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше

Уровень подготовки украинских военных, которые прошли обучение в Польше практически равен нулю, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:52:00+03:00

2025-06-26T05:52:00+03:00

2025-06-26T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Уровень подготовки украинских военных, которые прошли обучение в Польше практически равен нулю, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "У меня проходило обучение в Польше, но ничему хорошему там не научили. Подготовка там была практически нулевая и совсем другие обстоятельства для выживания. В моем случае это были поляки, и они совсем не понимают смысла и специфики данной войны. Они остались еще в том веке, где танчики, самолетики, они не видели этого количества дронов", - сказал "Щука". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025243010.html

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россия

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украина, россия, польша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато