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Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 26.06.2025 (обновлено: 06:08 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html
Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше
Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше - РИА Новости, 26.06.2025
Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше
Уровень подготовки украинских военных, которые прошли обучение в Польше практически равен нулю, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:52:00+03:00
2025-06-26T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
сергей лавров
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Уровень подготовки украинских военных, которые прошли обучение в Польше практически равен нулю, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "У меня проходило обучение в Польше, но ничему хорошему там не научили. Подготовка там была практически нулевая и совсем другие обстоятельства для выживания. В моем случае это были поляки, и они совсем не понимают смысла и специфики данной войны. Они остались еще в том веке, где танчики, самолетики, они не видели этого количества дронов", - сказал "Щука". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025243010.html
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украина, россия, польша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-солдат ВСУ раскритиковал подготовку боевиков, учившихся в Польше

Уровень подготовки боевиков ВСУ, обучавшихся в Польше, практически равен нулю

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Уровень подготовки украинских военных, которые прошли обучение в Польше практически равен нулю, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
"У меня проходило обучение в Польше, но ничему хорошему там не научили. Подготовка там была практически нулевая и совсем другие обстоятельства для выживания. В моем случае это были поляки, и они совсем не понимают смысла и специфики данной войны. Они остались еще в том веке, где танчики, самолетики, они не видели этого количества дронов", - сказал "Щука".
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ
25 июня, 06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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