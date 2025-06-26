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ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 26.06.2025 (обновлено: 04:41 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vsu-2025480640.html
ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области
ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области
Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T04:36:00+03:00
2025-06-26T04:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бойцы столкнулись с критической нехваткой еды и плохим снабжением продуктами питания на позициях на линии боевого соприкосновения", — сказал собеседник агентства. По его словам, украинские боевики жалуются, что командование бригады игнорирует проблемы снабжения. "Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения", — добавил он.Зона безопасности в Сумской областиНа прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области

Боевики 47-й бригады ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бойцы столкнулись с критической нехваткой еды и плохим снабжением продуктами питания на позициях на линии боевого соприкосновения", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, украинские боевики жалуются, что командование бригады игнорирует проблемы снабжения.
"Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения", — добавил он.

Зона безопасности в Сумской области

На прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
  • действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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