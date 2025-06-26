ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области
Боевики 47-й бригады ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения в Сумской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бойцы столкнулись с критической нехваткой еды и плохим снабжением продуктами питания на позициях на линии боевого соприкосновения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские боевики жалуются, что командование бригады игнорирует проблемы снабжения.
"Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения", — добавил он.
Зона безопасности в Сумской области
На прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
- действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.