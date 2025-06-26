https://ria.ru/20250626/vsu-2025480640.html

ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области

ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025

ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области

Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T04:36:00+03:00

2025-06-26T04:36:00+03:00

2025-06-26T04:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бойцы столкнулись с критической нехваткой еды и плохим снабжением продуктами питания на позициях на линии боевого соприкосновения", — сказал собеседник агентства. По его словам, украинские боевики жалуются, что командование бригады игнорирует проблемы снабжения. "Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения", — добавил он.Зона безопасности в Сумской областиНа прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html

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сумская область, вооруженные силы украины