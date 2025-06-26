https://ria.ru/20250626/vsu-2025476103.html
Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой
Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой - РИА Новости, 26.06.2025
Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой
Украинские военные используют БПЛА и избегают стрелковых боев из-за отсутствия живой силы, рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:38:00+03:00
2025-06-26T02:38:00+03:00
2025-06-26T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные используют БПЛА и избегают стрелковых боев из-за отсутствия живой силы, рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пчёла", принимавший участие в освобождении села Запорожье в ДНР. "Населенный пункт Запорожье — уже четвертый населенный пункт за месяц, который мы освободили. Данный населенный пункт особой сложности для нас не представил <…> Они (ВСУ — ред.) бегут, в прямые боестолкновения с нами не вступают. Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны", — сказал "Пчёла". Ранее Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР.
https://ria.ru/20250625/minoborony-2025305383.html
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запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой
ВСУ не вступают в ближний бой из-за отсутствия живой силы