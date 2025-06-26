https://ria.ru/20250626/vsu-2025476103.html

Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой

Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой - РИА Новости, 26.06.2025

Боец рассказал, почему ВСУ не вступают в ближний бой

Украинские военные используют БПЛА и избегают стрелковых боев из-за отсутствия живой силы, рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:38:00+03:00

2025-06-26T02:38:00+03:00

2025-06-26T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные используют БПЛА и избегают стрелковых боев из-за отсутствия живой силы, рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пчёла", принимавший участие в освобождении села Запорожье в ДНР. "Населенный пункт Запорожье — уже четвертый населенный пункт за месяц, который мы освободили. Данный населенный пункт особой сложности для нас не представил <…> Они (ВСУ — ред.) бегут, в прямые боестолкновения с нами не вступают. Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны", — сказал "Пчёла". Ранее Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР.

https://ria.ru/20250625/minoborony-2025305383.html

запорожье

донецкая народная республика

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запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)