https://ria.ru/20250626/vrach-2025478017.html
Врач объяснила, на что влияет тщательное пережевывание пищи
Врач объяснила, на что влияет тщательное пережевывание пищи - РИА Новости, 26.06.2025
Врач объяснила, на что влияет тщательное пережевывание пищи
Тщательное пережевывание пищи снижает калорийность питания, улучшает пищеварение и уменьшает стресс, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:19:00+03:00
2025-06-26T03:19:00+03:00
2025-06-26T03:19:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тщательное пережевывание пищи снижает калорийность питания, улучшает пищеварение и уменьшает стресс, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Тщательное пережевывание пищи напрямую влияет на общую калорийность питания следующим образом: исследования показывают, что люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий. В целом, тщательное пережевывание пищи улучшает пищеварение. Крупные кусочки еды расщепляются на более мелкие, и у желудка сокращается время их переваривания и частичного усвоения", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, благодаря тщательному пережевыванию пищи увеличивается усвояемость питательных веществ, организм получает больше необходимых нутриентов из меньшего количества пищи. Кроме того, снижается стресс, так как медленное питание способствует расслаблению. "При тщательном пережевывании пищи белки и жиры легче перевариваются, полезные вещества усваиваются в большей степени. Тщательное измельчение пищи нормализует работу нервной системы, улучшается сосредоточенность, снижается уровень эмоционального напряжения", - добавила Сухорукова. Кроме того, обеспечивается нагрузка на зубы и десна, благодаря чему улучшается их кровоснабжение. Обмен веществ становится качественно лучше, укрепляется иммунитет, а состояние кожи улучшается, количество воспалений снижается, отметила врач.
https://ria.ru/20250502/vrach-2014635702.html
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач объяснила, на что влияет тщательное пережевывание пищи
Врач Сухорукова: тщательное пережевывание пищи влияет на калорийность
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тщательное пережевывание пищи снижает калорийность питания, улучшает пищеварение и уменьшает стресс, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Тщательное пережевывание пищи напрямую влияет на общую калорийность питания следующим образом: исследования показывают, что люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий. В целом, тщательное пережевывание пищи улучшает пищеварение. Крупные кусочки еды расщепляются на более мелкие, и у желудка сокращается время их переваривания и частичного усвоения", - сказала Сухорукова
.
По словам гастроэнтеролога, благодаря тщательному пережевыванию пищи увеличивается усвояемость питательных веществ, организм получает больше необходимых нутриентов из меньшего количества пищи. Кроме того, снижается стресс, так как медленное питание способствует расслаблению.
"При тщательном пережевывании пищи белки и жиры легче перевариваются, полезные вещества усваиваются в большей степени. Тщательное измельчение пищи нормализует работу нервной системы, улучшается сосредоточенность, снижается уровень эмоционального напряжения", - добавила Сухорукова.
Кроме того, обеспечивается нагрузка на зубы и десна, благодаря чему улучшается их кровоснабжение. Обмен веществ становится качественно лучше, укрепляется иммунитет, а состояние кожи улучшается, количество воспалений снижается, отметила врач.