Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Сталину в Вологде
Прокуратура оспаривает в суде контракт на установку памятника Сталину в Вологде
Молоточек судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, следует из материалов дела.
"Прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд Вологодской области с заявлением к индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Екатерине Константиновне и бюджетному учреждению культуры Вологодской области "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" о признании недействительным контракта от 18.09.2024 № 846/02 и применении последствий недействительности сделки в виде возврата индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Е.К. памятника И.В. Сталину, бюджетному учреждению культуры "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" 10 500 000 рублей", - сообщается в карточке дела.
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Судебное заседание по рассмотрению искового заявления было назначено на 24 июня, но его отложили на 9 июля.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
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