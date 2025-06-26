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Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Сталину в Вологде - РИА Новости, 26.06.2025
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00:01 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vologda-2025469307.html
Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Сталину в Вологде
Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Сталину в Вологде - РИА Новости, 26.06.2025
Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Сталину в Вологде
Прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, следует из РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:01:00+03:00
2025-06-26T00:01:00+03:00
вологда
вологодская область
иосиф сталин (джугашвили)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, следует из материалов дела. "Прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд Вологодской области с заявлением к индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Екатерине Константиновне и бюджетному учреждению культуры Вологодской области "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" о признании недействительным контракта от 18.09.2024 № 846/02 и применении последствий недействительности сделки в виде возврата индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Е.К. памятника И.В. Сталину, бюджетному учреждению культуры "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" 10 500 000 рублей", - сообщается в карточке дела. Судебное заседание по рассмотрению искового заявления было назначено на 24 июня, но его отложили на 9 июля. Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
https://ria.ru/20250417/aktsii-2011752218.html
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вологда, вологодская область, иосиф сталин (джугашвили)
Вологда, Вологодская область, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Сталину в Вологде

Прокуратура оспаривает в суде контракт на установку памятника Сталину в Вологде

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, следует из материалов дела.
"Прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд Вологодской области с заявлением к индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Екатерине Константиновне и бюджетному учреждению культуры Вологодской области "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" о признании недействительным контракта от 18.09.2024 № 846/02 и применении последствий недействительности сделки в виде возврата индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Е.К. памятника И.В. Сталину, бюджетному учреждению культуры "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" 10 500 000 рублей", - сообщается в карточке дела.
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Судебное заседание по рассмотрению искового заявления было назначено на 24 июня, но его отложили на 9 июля.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
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ВологдаВологодская областьИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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