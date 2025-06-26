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В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти
В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти - РИА Новости, 26.06.2025
В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти
Пятнадцать человек арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:43:00+03:00
2025-06-26T11:43:00+03:00
2025-06-26T12:11:00+03:00
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический противник премьера Никола Пашиняна."Все ходатайства по делу о терроризме и подготовке к захвату власти, поданные в суд, удовлетворены, 15 обвиняемых арестованы", - говорится в сообщении.Накануне адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.
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армения, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , никол пашинян, в мире
Армения, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении , Никол Пашинян, В мире
В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти
СК: в Армении арестовали 15 человек по обвинению в захвате власти