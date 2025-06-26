https://ria.ru/20250626/vlast-2025522268.html

В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти

В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти - РИА Новости, 26.06.2025

В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти

Пятнадцать человек арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:43:00+03:00

2025-06-26T11:43:00+03:00

2025-06-26T12:11:00+03:00

армения

следственный комитет россии (ск рф)

преследование карапетяна в армении

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический противник премьера Никола Пашиняна."Все ходатайства по делу о терроризме и подготовке к захвату власти, поданные в суд, удовлетворены, 15 обвиняемых арестованы", - говорится в сообщении.Накануне адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

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армения, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , никол пашинян, в мире