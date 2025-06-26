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Директор парка "Тайган" пошел на поправку - РИА Новости, 26.06.2025
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14:49 26.06.2025 (обновлено: 15:14 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vladelets-2025570719.html
Директор парка "Тайган" пошел на поправку
Директор парка "Тайган" пошел на поправку - РИА Новости, 26.06.2025
Директор парка "Тайган" пошел на поправку
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:49:00+03:00
2025-06-26T15:14:00+03:00
россия
республика крым
олег зубков
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении. Региональное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. По версии парка, спровоцировал хищника резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное, он был в сознании и мог слабо говорить, поначалу общался письменно. "У нас хорошие новости. Олегу Алексеевичу (Зубкову – ред.) с каждым днем становится все лучше и лучше. Он резко пошел на поправку. Спасибо всем докторам. Особенно после последней операции ему стало значительно легче", - сказала Алексагина. По ее словам, Зубков уже нагружает себя умственной работой. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, олег зубков, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган"
Россия, Республика Крым, Олег Зубков, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Сафари-парк "Тайган"
Директор парка "Тайган" пошел на поправку

Алексагина: владелец сафари-парка Тайган Олег Зубков резко пошел на поправку

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Олег Зубков . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.
Региональное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. По версии парка, спровоцировал хищника резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное, он был в сознании и мог слабо говорить, поначалу общался письменно.
"У нас хорошие новости. Олегу Алексеевичу (Зубкову – ред.) с каждым днем становится все лучше и лучше. Он резко пошел на поправку. Спасибо всем докторам. Особенно после последней операции ему стало значительно легче", - сказала Алексагина.
По ее словам, Зубков уже нагружает себя умственной работой.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Львы в сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
25 июня, 06:51
 
РоссияРеспублика КрымОлег ЗубковКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)Сафари-парк "Тайган"
 
 
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