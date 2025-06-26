https://ria.ru/20250626/vladelets-2025570719.html

Директор парка "Тайган" пошел на поправку

Директор парка "Тайган" пошел на поправку - РИА Новости, 26.06.2025

Директор парка "Тайган" пошел на поправку

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:49:00+03:00

2025-06-26T14:49:00+03:00

2025-06-26T15:14:00+03:00

россия

республика крым

олег зубков

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

сафари-парк "тайган"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134431/89/1344318962_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_a7dfecf460f652ca900258161637a25c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении. Региональное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. По версии парка, спровоцировал хищника резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное, он был в сознании и мог слабо говорить, поначалу общался письменно. "У нас хорошие новости. Олегу Алексеевичу (Зубкову – ред.) с каждым днем становится все лучше и лучше. Он резко пошел на поправку. Спасибо всем докторам. Особенно после последней операции ему стало значительно легче", - сказала Алексагина. По ее словам, Зубков уже нагружает себя умственной работой. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html

россия

республика крым

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, олег зубков, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган"