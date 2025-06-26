https://ria.ru/20250626/veterinary-2025661823.html
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле - РИА Новости, 26.06.2025
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле
Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:43:00+03:00
2025-06-26T19:43:00+03:00
2025-06-26T19:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ветеринария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675432_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9446828bd6b6b75255dd30734952d27.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, в шаговой доступности владельцы могут вакцинировать животных против бешенства и других болезней. Кроме этого, зарегистрировать питомца в едином региональном Реестре, куда вносятся информация о животном: вид, пол, кличка, и данные о хозяине. Для этого необходим микрочип, содержащий уникальный код. Он безвреден, вводится подкожно в область холки и помогает идентифицировать питомца. Чип увеличивает шансы вернуть потерявшееся животное к хозяину – если такой питомец попадает в государственную ветклинику, специалисту достаточно считать код сканером, после чего проверить базу данных и связаться с владельцем. Вакцинировать животное можно будет первого июля с 12:00 до 17:00 ветеринары будут работать в ПКиО "Парк Памяти" в Наро-Фоминске, второго июля с 13:00 до 17:00 в Эко-парке "Губайловский" в Красногорске, четвертого июля с 15:00 до 17:00 в парке "Солнечная" в Балашихе.
https://ria.ru/20250626/brigadir-2025633297.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223e6f83dbcf592580d0fef958136d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ветеринария
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ветеринария
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле
Мобильные ветеринарные пункты будут работать в 42 парках Подмосковья в июле
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в шаговой доступности владельцы могут вакцинировать животных против бешенства и других болезней. Кроме этого, зарегистрировать питомца в едином региональном Реестре, куда вносятся информация о животном: вид, пол, кличка, и данные о хозяине.
Для этого необходим микрочип, содержащий уникальный код. Он безвреден, вводится подкожно в область холки и помогает идентифицировать питомца.
Чип увеличивает шансы вернуть потерявшееся животное к хозяину – если такой питомец попадает в государственную ветклинику, специалисту достаточно считать код сканером, после чего проверить базу данных и связаться с владельцем.
Вакцинировать животное можно будет первого июля с 12:00 до 17:00 ветеринары будут работать в ПКиО "Парк Памяти" в Наро-Фоминске, второго июля с 13:00 до 17:00 в Эко-парке "Губайловский" в Красногорске, четвертого июля с 15:00 до 17:00 в парке "Солнечная" в Балашихе.