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Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле - РИА Новости, 26.06.2025
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Новости Подмосковья
 
19:43 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/veterinary-2025661823.html
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле - РИА Новости, 26.06.2025
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле
Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:43:00+03:00
2025-06-26T19:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ветеринария
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, в шаговой доступности владельцы могут вакцинировать животных против бешенства и других болезней. Кроме этого, зарегистрировать питомца в едином региональном Реестре, куда вносятся информация о животном: вид, пол, кличка, и данные о хозяине. Для этого необходим микрочип, содержащий уникальный код. Он безвреден, вводится подкожно в область холки и помогает идентифицировать питомца. Чип увеличивает шансы вернуть потерявшееся животное к хозяину – если такой питомец попадает в государственную ветклинику, специалисту достаточно считать код сканером, после чего проверить базу данных и связаться с владельцем. Вакцинировать животное можно будет первого июля с 12:00 до 17:00 ветеринары будут работать в ПКиО "Парк Памяти" в Наро-Фоминске, второго июля с 13:00 до 17:00 в Эко-парке "Губайловский" в Красногорске, четвертого июля с 15:00 до 17:00 в парке "Солнечная" в Балашихе.
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московская область (подмосковье), ветеринария
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ветеринария
Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле

Мобильные ветеринарные пункты будут работать в 42 парках Подмосковья в июле

© РИА Новости / Александр КряжевВетеринарные врачи во время лечения кошки
Ветеринарные врачи во время лечения кошки - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ветеринарные врачи во время лечения кошки . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в шаговой доступности владельцы могут вакцинировать животных против бешенства и других болезней. Кроме этого, зарегистрировать питомца в едином региональном Реестре, куда вносятся информация о животном: вид, пол, кличка, и данные о хозяине.
Для этого необходим микрочип, содержащий уникальный код. Он безвреден, вводится подкожно в область холки и помогает идентифицировать питомца.
Чип увеличивает шансы вернуть потерявшееся животное к хозяину – если такой питомец попадает в государственную ветклинику, специалисту достаточно считать код сканером, после чего проверить базу данных и связаться с владельцем.
Вакцинировать животное можно будет первого июля с 12:00 до 17:00 ветеринары будут работать в ПКиО "Парк Памяти" в Наро-Фоминске, второго июля с 13:00 до 17:00 в Эко-парке "Губайловский" в Красногорске, четвертого июля с 15:00 до 17:00 в парке "Солнечная" в Балашихе.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ветеринария
 
 
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