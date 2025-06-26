https://ria.ru/20250626/veterinary-2025661823.html

Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле

Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле - РИА Новости, 26.06.2025

Ветеринарные пункты начнут работать в 42 парках Подмосковья в июле

Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:43:00+03:00

2025-06-26T19:43:00+03:00

2025-06-26T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобильные ветеринарные пункты начнут свою работу в 42 парках Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, в шаговой доступности владельцы могут вакцинировать животных против бешенства и других болезней. Кроме этого, зарегистрировать питомца в едином региональном Реестре, куда вносятся информация о животном: вид, пол, кличка, и данные о хозяине. Для этого необходим микрочип, содержащий уникальный код. Он безвреден, вводится подкожно в область холки и помогает идентифицировать питомца. Чип увеличивает шансы вернуть потерявшееся животное к хозяину – если такой питомец попадает в государственную ветклинику, специалисту достаточно считать код сканером, после чего проверить базу данных и связаться с владельцем. Вакцинировать животное можно будет первого июля с 12:00 до 17:00 ветеринары будут работать в ПКиО "Парк Памяти" в Наро-Фоминске, второго июля с 13:00 до 17:00 в Эко-парке "Губайловский" в Красногорске, четвертого июля с 15:00 до 17:00 в парке "Солнечная" в Балашихе.

https://ria.ru/20250626/brigadir-2025633297.html

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московская область (подмосковье), ветеринария