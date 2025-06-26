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Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино" - РИА Новости, 26.06.2025
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Культура
 
13:28 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/valerij-2025547237.html
Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино"
Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино" - РИА Новости, 26.06.2025
Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино"
Умер советский и белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино", сообщает Белорусский союз кинематографистов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:28:00+03:00
2025-06-26T13:28:00+03:00
культура
белоруссия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Умер советский и белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино", сообщает Белорусский союз кинематографистов. "Сегодня умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения. Союз выразил соболезнования родным и близким. "Большая потеря для нас. Память будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными. О времени и месте прощания будет известно позднее", - говорится в сообщении. Рыбареву было 86 лет, мастер скончался в день своего рождения. Он автор картин "Живой срез", "Чужая вотчина", "Свидетель", "Прикованный". Снятый в 1988 году фильм "Меня зовут Арлекино" стал самым кассовым белорусским фильмом за всю историю белорусского кино. За год проката фильм посмотрели 41,9 миллиона зрителей. В 2018 году Рыбарев был удостоен награды республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" – "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф".
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Культура, Белоруссия
Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино"

Умер белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино"

© РИА Новости / Дмитриев | Перейти в медиабанкКинорежиссер Валерий Рыбарев во время съемок фильма "Меня зовут Арлекино"
Кинорежиссер Валерий Рыбарев во время съемок фильма Меня зовут Арлекино - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Дмитриев
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Кинорежиссер Валерий Рыбарев во время съемок фильма "Меня зовут Арлекино". Архивное фото
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Умер советский и белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший "Меня зовут Арлекино", сообщает Белорусский союз кинематографистов.
"Сегодня умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения.
Союз выразил соболезнования родным и близким. "Большая потеря для нас. Память будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными. О времени и месте прощания будет известно позднее", - говорится в сообщении.
Рыбареву было 86 лет, мастер скончался в день своего рождения. Он автор картин "Живой срез", "Чужая вотчина", "Свидетель", "Прикованный". Снятый в 1988 году фильм "Меня зовут Арлекино" стал самым кассовым белорусским фильмом за всю историю белорусского кино. За год проката фильм посмотрели 41,9 миллиона зрителей. В 2018 году Рыбарев был удостоен награды республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" – "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф".
 
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