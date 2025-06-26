https://ria.ru/20250626/ural-2025683049.html

На Урале женщину обвинили в убийстве двухмесячной дочери

На Урале женщину обвинили в убийстве двухмесячной дочери - РИА Новости, 26.06.2025

На Урале женщину обвинили в убийстве двухмесячной дочери

Жительнице Камышловского района Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве двухмесячной дочери, которую кинули на пол из-за плача, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:45:00+03:00

2025-06-26T22:45:00+03:00

2025-06-26T22:45:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Жительнице Камышловского района Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве двухмесячной дочери, которую кинули на пол из-за плача, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области местной жительнице, 2005 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве ребенка", – говорится в сообщении. "Своему ребенку навредила, кинула его на пол. Он потерял сознание и перестал дышать", – следует из видео допроса женщины, опубликованного пресс-службой управления. В среду днем в одной из квартир в Камышловском районе было обнаружено тело девочки, родившейся в мае 2025 года, с признаками насильственной смерти. Было заведено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, мать девочки разозлилась из-за плача дочери, с силой бросила ее "на твердую поверхность", в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась. После этого женщина скрылась с места происшествия, но после была задержана. Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали мать ребенка на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Прежде чем скрыться, она направила супругу SMS, где с ним попрощалась. Сейчас отец девочки находится в состоянии шока от случившегося, добавлял представитель полиции.

https://rsport.ria.ru/20250625/boets-2025378604.html

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происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)