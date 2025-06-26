https://ria.ru/20250626/ural-2025487737.html

Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале

Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале - РИА Новости, 26.06.2025

Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале

Состояние четырех госпитализированных при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области оценивается как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:26:00+03:00

2025-06-26T07:26:00+03:00

2025-06-26T10:31:00+03:00

происшествия

жилье

свердловская область

ивдель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025507437_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_74c044a244a04ff730ab3fa6419ae365.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Состояние четырех госпитализированных при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области оценивается как средней степени тяжести, сообщает департамент информационной политики региона. В ночь на четверг в пятиэтажном доме произошел хлопок с последующим горением. Два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, погибли, еще семеро пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона. "По информации министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью в связи с ЧС обратилось семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Как добавили власти, тела погибших мужчины и женщины найдены под завалами, они сильно обгорели.

https://ria.ru/20250626/tela-2025485518.html

свердловская область

ивдель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, свердловская область, ивдель