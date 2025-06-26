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Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале - РИА Новости, 26.06.2025
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07:26 26.06.2025 (обновлено: 10:31 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ural-2025487737.html
Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале
Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале - РИА Новости, 26.06.2025
Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале
Состояние четырех госпитализированных при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области оценивается как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:26:00+03:00
2025-06-26T10:31:00+03:00
происшествия
жилье
свердловская область
ивдель
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Состояние четырех госпитализированных при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области оценивается как средней степени тяжести, сообщает департамент информационной политики региона. В ночь на четверг в пятиэтажном доме произошел хлопок с последующим горением. Два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, погибли, еще семеро пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона. "По информации министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью в связи с ЧС обратилось семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Как добавили власти, тела погибших мужчины и женщины найдены под завалами, они сильно обгорели.
https://ria.ru/20250626/tela-2025485518.html
свердловская область
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происшествия, жилье, свердловская область, ивдель
Происшествия, Жилье, Свердловская область, Ивдель
Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале

Четыре человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Ивделе

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто взрыва в Ивделе
Место взрыва в Ивделе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место взрыва в Ивделе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Состояние четырех госпитализированных при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области оценивается как средней степени тяжести, сообщает департамент информационной политики региона.
В ночь на четверг в пятиэтажном доме произошел хлопок с последующим горением. Два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, погибли, еще семеро пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона.
"По информации министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью в связи с ЧС обратилось семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как добавили власти, тела погибших мужчины и женщины найдены под завалами, они сильно обгорели.
Сотрудники полиции на месте взрыва газа в жилом доме в Ивделе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Тела погибших при взрыве газа в Ивделе нашли под завалами
Вчера, 06:40
 
ПроисшествияЖильеСвердловская областьИвдель
 
 
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