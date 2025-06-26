https://ria.ru/20250626/ukraina-2025674730.html

Товары на Украине подорожали в среднем на 16 процентов за год

Товары на Украине подорожали в среднем на 16 процентов за год - РИА Новости, 26.06.2025

Товары на Украине подорожали в среднем на 16 процентов за год

Товары и услуги на Украине за последний год подорожали в среднем на 16%, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:13:00+03:00

2025-06-26T21:13:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Товары и услуги на Украине за последний год подорожали в среднем на 16%, передает украинское агентство УНИАН. Национальный банк Украины 11 июня сообщил, что инфляция в стране в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума. "С мая 2024 года цены почти на все выросли на Украине на 16%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На сопровождающей публикацию инфографике указано, что больше всего за год подорожали продукты питания и безалкогольные напитки: более чем на 22%, цены на недвижимость, коммунальные услуги и газ выросли на 20,1%, на третьем месте - услуги связи, которые подорожали на 18,5%. Табачные изделия и алкогольные напитки стали дороже на 18,3%, рост цен на медицинские услуги, образование и рестораны составил от 12% до 15,2%, при этом одежда и обувь подешевели почти на 5%, добавляет агентство.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011495127.html

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