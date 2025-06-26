https://ria.ru/20250626/ukraina-2025664680.html

Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен

Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен - РИА Новости, 26.06.2025

Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен

Помощник депутата Верховной рады и владелец частной компании предстанут перед судом за хищение более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) через... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:03:00+03:00

2025-06-26T20:03:00+03:00

2025-06-26T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник депутата Верховной рады и владелец частной компании предстанут перед судом за хищение более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) через фиктивные тендеры на поставку авиационных шин для ВВС Украины, сообщила в четверг пресс-служба украинского национального антикоррупционного бюро (НАБУ). "НАБУ совместно с СБУ предъявили помощнику действующего депутата Украины и владельцу частного предприятия (чьи имена не указываются - ред.) обвинения в завладении более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) минобороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По материалам дела, руководители двух структурных подразделений ВСУ помогли подконтрольной компании выиграть тендеры на поставку шин. После чего помощник депутата лоббировал ускоренную оплату контрактов минобороны компании-победителю. Следствие установило, что подозреваемый бизнесмен, используя подконтрольную в ЕС компанию, закупал шины для военной авиации напрямую у производителей и перепродавал ВСУ по завышенным в два-три раза ценам. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014127974.html

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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины