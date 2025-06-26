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Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен - РИА Новости, 26.06.2025
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20:03 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025664680.html
Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен
Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен - РИА Новости, 26.06.2025
Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен
Помощник депутата Верховной рады и владелец частной компании предстанут перед судом за хищение более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) через... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:03:00+03:00
2025-06-26T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник депутата Верховной рады и владелец частной компании предстанут перед судом за хищение более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) через фиктивные тендеры на поставку авиационных шин для ВВС Украины, сообщила в четверг пресс-служба украинского национального антикоррупционного бюро (НАБУ). "НАБУ совместно с СБУ предъявили помощнику действующего депутата Украины и владельцу частного предприятия (чьи имена не указываются - ред.) обвинения в завладении более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) минобороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По материалам дела, руководители двух структурных подразделений ВСУ помогли подконтрольной компании выиграть тендеры на поставку шин. После чего помощник депутата лоббировал ускоренную оплату контрактов минобороны компании-победителю. Следствие установило, что подозреваемый бизнесмен, используя подконтрольную в ЕС компанию, закупал шины для военной авиации напрямую у производителей и перепродавал ВСУ по завышенным в два-три раза ценам. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 миллионов гривен

На Украине помощника депутата Рады будут судить за хищение 27 млн гривен

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник депутата Верховной рады и владелец частной компании предстанут перед судом за хищение более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) через фиктивные тендеры на поставку авиационных шин для ВВС Украины, сообщила в четверг пресс-служба украинского национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"НАБУ совместно с СБУ предъявили помощнику действующего депутата Украины и владельцу частного предприятия (чьи имена не указываются - ред.) обвинения в завладении более 27 миллионов гривен (почти 650 тысяч долларов) минобороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По материалам дела, руководители двух структурных подразделений ВСУ помогли подконтрольной компании выиграть тендеры на поставку шин. После чего помощник депутата лоббировал ускоренную оплату контрактов минобороны компании-победителю. Следствие установило, что подозреваемый бизнесмен, используя подконтрольную в ЕС компанию, закупал шины для военной авиации напрямую у производителей и перепродавал ВСУ по завышенным в два-три раза ценам.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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