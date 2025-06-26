В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием
Замсекретаря Совбеза Коков: Киев может использовать беспилотники для терактов
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Недавние массированные атаки на аэродромы в различных российских регионах подтвердили тот факт, что безудержное вооружение Западом современными средствами поражения привели к появлению у киевского режима возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для террористических атак по территории России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Безудержное вооружение Украины современными средствами поражения, оказание технической поддержки в разведке и целенаведении привели к появлению у противника возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для совершения террористических атак по территории России. Подтверждением этому стали недавние массированные атаки на наши аэродромы в различных регионах страны", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
"В этом же ряду стоят теракты на "Северном потоке" и в концертном зале "Крокус сити холла", подрывы на объектах железнодорожного транспорта, расправы над беззащитными мирными жителями в захваченных неонацистами районах Курской области. А также целенаправленные обстрелы социальных объектов и мест массового пребывания людей, убийства государственных и общественных деятелей", - добавил Коков.
По его словам, в таком масштабном злодействе и состоит страшная сущность государственного терроризма, "который гораздо опаснее и бесчеловечнее любых террористических деяний отдельных радикальных групп и организаций".
"Особую угрозу глобального характера представляет продолжающаяся активная поддержка развязанного киевским режимом государственного террора. В результате их необоснованных амбиций и политической безответственности сегодня как никогда мир приблизился к опасной черте, реальной угрозе самому существованию человечества", - отметил Коков.