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В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025606185.html
В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием
В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием - РИА Новости, 26.06.2025
В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием
Недавние массированные атаки на аэродромы в различных российских регионах подтвердили тот факт, что безудержное вооружение Западом современными средствами... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:04:00+03:00
2025-06-26T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
юрий коков
крокус сити холл
северный поток
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Недавние массированные атаки на аэродромы в различных российских регионах подтвердили тот факт, что безудержное вооружение Западом современными средствами поражения привели к появлению у киевского режима возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для террористических атак по территории России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "Безудержное вооружение Украины современными средствами поражения, оказание технической поддержки в разведке и целенаведении привели к появлению у противника возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для совершения террористических атак по территории России. Подтверждением этому стали недавние массированные атаки на наши аэродромы в различных регионах страны", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "В этом же ряду стоят теракты на "Северном потоке" и в концертном зале "Крокус сити холла", подрывы на объектах железнодорожного транспорта, расправы над беззащитными мирными жителями в захваченных неонацистами районах Курской области. А также целенаправленные обстрелы социальных объектов и мест массового пребывания людей, убийства государственных и общественных деятелей", - добавил Коков. По его словам, в таком масштабном злодействе и состоит страшная сущность государственного терроризма, "который гораздо опаснее и бесчеловечнее любых террористических деяний отдельных радикальных групп и организаций". "Особую угрозу глобального характера представляет продолжающаяся активная поддержка развязанного киевским режимом государственного террора. В результате их необоснованных амбиций и политической безответственности сегодня как никогда мир приблизился к опасной черте, реальной угрозе самому существованию человечества", - отметил Коков.
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россия, украина, курская область, юрий коков, крокус сити холл, северный поток, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Юрий Коков, Крокус Сити Холл, Северный поток, В мире
В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием

Замсекретаря Совбеза Коков: Киев может использовать беспилотники для терактов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Недавние массированные атаки на аэродромы в различных российских регионах подтвердили тот факт, что безудержное вооружение Западом современными средствами поражения привели к появлению у киевского режима возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для террористических атак по территории России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Безудержное вооружение Украины современными средствами поражения, оказание технической поддержки в разведке и целенаведении привели к появлению у противника возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для совершения террористических атак по территории России. Подтверждением этому стали недавние массированные атаки на наши аэродромы в различных регионах страны", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
"В этом же ряду стоят теракты на "Северном потоке" и в концертном зале "Крокус сити холла", подрывы на объектах железнодорожного транспорта, расправы над беззащитными мирными жителями в захваченных неонацистами районах Курской области. А также целенаправленные обстрелы социальных объектов и мест массового пребывания людей, убийства государственных и общественных деятелей", - добавил Коков.
По его словам, в таком масштабном злодействе и состоит страшная сущность государственного терроризма, "который гораздо опаснее и бесчеловечнее любых террористических деяний отдельных радикальных групп и организаций".
"Особую угрозу глобального характера представляет продолжающаяся активная поддержка развязанного киевским режимом государственного террора. В результате их необоснованных амбиций и политической безответственности сегодня как никогда мир приблизился к опасной черте, реальной угрозе самому существованию человечества", - отметил Коков.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье
Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьЮрий КоковКрокус Сити ХоллСеверный потокВ мире
 
 
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