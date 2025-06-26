https://ria.ru/20250626/ukraina-2025606185.html

В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием

В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием - РИА Новости, 26.06.2025

В Совбезе высказались о последствиях накачивания Киева современным оружием

Недавние массированные атаки на аэродромы в различных российских регионах подтвердили тот факт, что безудержное вооружение Западом современными средствами... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:04:00+03:00

2025-06-26T17:04:00+03:00

2025-06-26T17:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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крокус сити холл

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Недавние массированные атаки на аэродромы в различных российских регионах подтвердили тот факт, что безудержное вооружение Западом современными средствами поражения привели к появлению у киевского режима возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для террористических атак по территории России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "Безудержное вооружение Украины современными средствами поражения, оказание технической поддержки в разведке и целенаведении привели к появлению у противника возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия для совершения террористических атак по территории России. Подтверждением этому стали недавние массированные атаки на наши аэродромы в различных регионах страны", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "В этом же ряду стоят теракты на "Северном потоке" и в концертном зале "Крокус сити холла", подрывы на объектах железнодорожного транспорта, расправы над беззащитными мирными жителями в захваченных неонацистами районах Курской области. А также целенаправленные обстрелы социальных объектов и мест массового пребывания людей, убийства государственных и общественных деятелей", - добавил Коков. По его словам, в таком масштабном злодействе и состоит страшная сущность государственного терроризма, "который гораздо опаснее и бесчеловечнее любых террористических деяний отдельных радикальных групп и организаций". "Особую угрозу глобального характера представляет продолжающаяся активная поддержка развязанного киевским режимом государственного террора. В результате их необоснованных амбиций и политической безответственности сегодня как никогда мир приблизился к опасной черте, реальной угрозе самому существованию человечества", - отметил Коков.

https://ria.ru/20250626/kiev-2025584021.html

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россия, украина, курская область, юрий коков, крокус сити холл, северный поток, в мире