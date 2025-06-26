https://ria.ru/20250626/ukraina-2025567772.html

Киев рассчитывал на перемирие в середине 2025 года, пишут СМИ

Киев рассчитывал на перемирие в середине 2025 года, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2025

Киев рассчитывал на перемирие в середине 2025 года, пишут СМИ

Украина надеялась на прекращение огня в середине 2025 года, что могло бы улучшить положение ее экономики, теперь же Киев пытается сохранить ее на плаву,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-26T14:39:00+03:00

2025-06-26T14:39:00+03:00

2025-06-27T00:40:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина надеялась на прекращение огня в середине 2025 года, что могло бы улучшить положение ее экономики, теперь же Киев пытается сохранить ее на плаву, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского. "Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов", — заявил источник на условиях анонимности.По словам собеседника издания, позитивные экономические прогнозы на текущий год больше не берутся во внимание. Как заявили источники, теперь Киев сконцентрирован на том, чтобы остаться на плаву.

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире