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Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача
Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача - РИА Новости, 26.06.2025
Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача
Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", заявил, что состоял на учете врача из-за шизофрении, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:01:00+03:00
2025-06-26T16:01:00+03:00
2025-06-26T16:29:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", заявил, что состоял на учете врача из-за шизофрении, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы."Состоял на учете из-за шизофрении", - ответил он на вопрос журналистов.Витиков добавил, что не судим, но у него есть административка "в состоянии аффекта из-за наркотиков".По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача
Бросивший ребенка об пол в Шереметьево заявил, что стоял на учете в психбольнице