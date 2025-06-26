https://ria.ru/20250626/uchet-2025588942.html

Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача

Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача - РИА Новости, 26.06.2025

Бросивший ребенка об пол в "Шереметьево" заявил, что состоял на учете врача

Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", заявил, что состоял на учете врача из-за шизофрении, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:01:00+03:00

2025-06-26T16:01:00+03:00

2025-06-26T16:29:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", заявил, что состоял на учете врача из-за шизофрении, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы."Состоял на учете из-за шизофрении", - ответил он на вопрос журналистов.Витиков добавил, что не судим, но у него есть административка "в состоянии аффекта из-за наркотиков".По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

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шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)