https://ria.ru/20250626/tribunal-2025542474.html

Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в ДНР

Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в ДНР

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:15:00+03:00

2025-06-26T13:15:00+03:00

2025-06-26T13:15:00+03:00

россия

дзержинск (донецкая область)

украина

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)", передает корреспондент РИА Новости. В четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, участник СВО, член ОП РФ Максим Григорьев представил доклад "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)". "Наш международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов продолжает расследование. Мы работаем, как вы знаете, в районах боевых действий. Заходим сразу после освобождения населенных пунктов нашими вооруженными силами. Один из таких населенных пунктов - это Дзержинск, или Торецк, как называли это (город - ред.) украинцы. И преступления там, как и в других населенных пунктах, носят абсолютно чудовищный характер", - сказал Григорьев на пресс-конференции. Автор доклада привел цитаты свидетельств местных жителей из доклада, в которых описаны преступления ВСУ против мирных граждан. В них отмечено, что ВСУ убивали жителей города, используя стрелковое оружие и дроны, уничтожали гражданскую инфраструктуру, подвергали пыткам, избиениям, унижениям, а также грабили. "Так же, как и в других населенных пунктах, там убивали и расстреливали русскоязычных граждан. Хочу специально отметить, что Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины ведет себя на территориях, где живут русскоязычные граждане, абсолютно так же, как оккупационные власти фашистской Германии. То есть они не считают русских, русскоязычных людей, считают просто их людьми второго сорта, считают их врагами. И исходя из этого, так же, как и когда-то фашисты, к ним относятся", - добавил Григорьев. Григорьев добавил, что террор по отношению к русскоязычным горожанам начался задолго до СВО, также приводя цитаты местных жителей, в которых описаны преступления ВСУ, в том числе, в 2015 году. Доклад подготовлен на основе свидетельств жителей города, опрошенных после освобождения Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250626/zaharova-2025530219.html

https://ria.ru/20250626/zakharova-2025529532.html

https://ria.ru/20250626/zaharova-2025524876.html

россия

дзержинск (донецкая область)

украина

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россия, дзержинск (донецкая область), украина, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире