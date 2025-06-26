Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем
Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР и ожидает подписания с Индией
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
«
"Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. <...> У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)", — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.
Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Подробности соглашения:
- Пекин обязался поставить природные ископаемые в полном объеме "авансом";
- Соединенные Штаты вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах;
- новое торговое соглашение готово.
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Переговоры Вашингтона и Пекина
Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.
В мае по итогам переговоров в Женеве:
- стороны договорились отменить 115 процентов дополнительных пошлин;
- Вашингтон снизил тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти процентов;
- торговый режим начал действовать с 14 мая и продлится 90 дней.