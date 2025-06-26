Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 26.06.2025 (обновлено: 23:53 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tramp-2025686247.html
Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем
Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:32:00+03:00
2025-06-26T23:53:00+03:00
китай
индия
сша
в мире
дональд трамп
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513417_0:7:3004:1697_1920x0_80_0_0_bc7c3bc9b8d8ceb0641e341b0584f8c7.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.&quot;Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. &lt;...&gt; У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)&quot;, — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Подробности соглашения:Переговоры Вашингтона и ПекинаВ начале июня делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.В мае по итогам переговоров в Женеве:
https://ria.ru/20250620/neft-2024208728.html
https://ria.ru/20250626/kitay-2025489249.html
китай
индия
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513417_167:0:2838:2003_1920x0_80_0_0_2ea26a7186ed7ab5c5e2281448db095a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, индия, сша, в мире, дональд трамп, пекин
Китай, Индия, США, В мире, Дональд Трамп, Пекин
Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР и ожидает подписания с Индией

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
«

"Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. <...> У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)", — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.

Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Подробности соглашения:
  • Пекин обязался поставить природные ископаемые в полном объеме "авансом";
  • Соединенные Штаты вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах;
  • новое торговое соглашение готово.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Китай резко сократил импорт нефти из США
20 июня, 13:38

Переговоры Вашингтона и Пекина

В начале июня делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.
Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.
В мае по итогам переговоров в Женеве:
  • стороны договорились отменить 115 процентов дополнительных пошлин;
  • Вашингтон снизил тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти процентов;
  • торговый режим начал действовать с 14 мая и продлится 90 дней.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Ван И надеется, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования
Вчера, 07:51
 
КитайИндияСШАВ миреДональд ТрампПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала