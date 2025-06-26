https://ria.ru/20250626/tramp-2025686247.html

Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:32:00+03:00

2025-06-26T23:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией."Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. <...> У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)", — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Подробности соглашения:Переговоры Вашингтона и ПекинаВ начале июня делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.В мае по итогам переговоров в Женеве:

https://ria.ru/20250620/neft-2024208728.html

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китай

индия

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, индия, сша, в мире, дональд трамп, пекин