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Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет - РИА Новости, 26.06.2025
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18:12 26.06.2025 (обновлено: 18:16 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tramp-2025634007.html
Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет
Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет
Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:12:00+03:00
2025-06-26T18:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне."Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
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конгресс сша, министерство обороны сша, сша, в мире
Конгресс США, Министерство обороны США, США, В мире
Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет

Трамп запросил у конгресса $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 году

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне.
"Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду
Вчера, 18:15
 
Конгресс СШАМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
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