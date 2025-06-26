https://ria.ru/20250626/tramp-2025634007.html

Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет

Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп запросил у конгресса один триллион долларов на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне."Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

https://ria.ru/20250626/ssha-2025635039.html

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