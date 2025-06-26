https://ria.ru/20250626/tramp-2025603101.html

Трамп рассказал о грузовиках у ядерного объекта в Иране

Трамп рассказал о грузовиках у ядерного объекта в Иране - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп рассказал о грузовиках у ядерного объекта в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что грузовики у ядерного объекта в иранском Фордо, о которых ранее писали американские СМИ, не предназначались для РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:55:00+03:00

2025-06-26T16:55:00+03:00

2025-06-26T16:55:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что грузовики у ядерного объекта в иранском Фордо, о которых ранее писали американские СМИ, не предназначались для вывоза урана или оборудования, поскольку переместить подобные грузы было бы "очень тяжело". "Машины и небольшие грузовики на площадке принадлежали бетонщикам, пытавшимся прикрыть верхние части шахт. Ничего не вывезли с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, и было бы очень тяжело и трудно перемещать", - написал он в социальной сети Truth Social. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Иран вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо за несколько дней до американских ударов по нему. При этом американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, утверждал, что американские удары по Фордо не уничтожили запасы обогащенного урана, а были нацелены на их изоляцию под землей, что и было выполнено. По данным Херша, запасы обогащенного урана Ирана целы, но теперь "практически недосягаемы, возможно, навсегда". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте