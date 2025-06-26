https://ria.ru/20250626/tramp-2025599708.html

Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"

Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм" - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"

Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:38:00+03:00

2025-06-26T16:38:00+03:00

2025-06-26T16:38:00+03:00

в мире

сша

иран

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025396168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25eb976c8369b3362be8aea06997fbd1.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на Иран. "Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя публикации в американской прессе, которые ставят под сомнение результативность атак США на Иран. Трамп также похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейна по итогам пресс-конференции, заявив, что считает прошедшее мероприятие одним из самых профессиональных.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025457437.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте