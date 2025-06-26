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Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм" - РИА Новости, 26.06.2025
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16:38 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/tramp-2025599708.html
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм" - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"
Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:38:00+03:00
2025-06-26T16:38:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на Иран. "Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя публикации в американской прессе, которые ставят под сомнение результативность атак США на Иран. Трамп также похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейна по итогам пресс-конференции, заявив, что считает прошедшее мероприятие одним из самых профессиональных.
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в мире, сша, иран, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"

Трамп призвал СМИ уволить всех, участвующих в охоте на ведьм после атаки на Иран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на Иран.
«
"Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя публикации в американской прессе, которые ставят под сомнение результативность атак США на Иран.
Трамп также похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейна по итогам пресс-конференции, заявив, что считает прошедшее мероприятие одним из самых профессиональных.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране
25 июня, 21:35
 
В миреСШАИранДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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