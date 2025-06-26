https://ria.ru/20250626/tramp-2025599708.html
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм" - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"
Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:38:00+03:00
2025-06-26T16:38:00+03:00
2025-06-26T16:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в "охоте на ведьм" против американских военных после атаки на Иран. "Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя публикации в американской прессе, которые ставят под сомнение результативность атак США на Иран. Трамп также похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейна по итогам пресс-конференции, заявив, что считает прошедшее мероприятие одним из самых профессиональных.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025457437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в "охоте на ведьм"
Трамп призвал СМИ уволить всех, участвующих в охоте на ведьм после атаки на Иран