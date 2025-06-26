https://ria.ru/20250626/tramp-2025514198.html

Bloomberg: саммит НАТО показал невиданную лесть в адрес Трампа

Bloomberg: саммит НАТО показал невиданную лесть в адрес Трампа - РИА Новости, 26.06.2025

Bloomberg: саммит НАТО показал невиданную лесть в адрес Трампа

Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал "отчаянные усилия" Европы по наращиванию оборонных расходов и "невиданную даже в годы холодной войны" лесть в адрес... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:04:00+03:00

2025-06-26T11:04:00+03:00

2025-06-26T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал "отчаянные усилия" Европы по наращиванию оборонных расходов и "невиданную даже в годы холодной войны" лесть в адрес президента США, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. "Вчерашний саммит в Гааге практически не претендовал на обсуждение глобальной стратегии. Он лишь показал отчаянные попытки европейских членов НАТО по увеличению расходов на оборону. Он продемонстрировал лесть в адрес почетного гостя из США, невиданную даже во времена холодной войны", - пишет Гастингс. По мнению Гастингса, участники саммита не поверили заявлениям Трампа о том, что Израиль и США своими ударами по Ирану смогли "отбросить на десятилетия назад" его ядерную программу, однако "продолжают молчать, чтобы не вызвать гнев" главы Белого дома. Колумнист также называет "особенно удручающим", что пока европейские лидеры надеются на то, что "их лести и обмана" будет достаточно для сохранения НАТО, Трамп может вернуться в США и отказаться от всех достигнутых договоренностей. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025365425.html

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