Трамп переложил оборонные расходы на Европу, считает эксперт
Член Комиссии ООН Никулин: Трамп переложил оборонные расходы на Европу
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Решение НАТО о повышении до 5% от ВВП расходов на оборону и безопасность - это перекладывание американским президентом Дональдом Трампом оборонных расходов на Европу, рассказал РИА Новости член Комиссии ООН по биологическому разоружению (1998-2003 гг.), микробиолог и военный эксперт Игорь Никулин.
Он подчеркнул, что для Трампа на первом месте национальные интересы Америки, а не глобальные интересы коллективного Запада.
"У него принцип: Америка прежде всего. А остальные пусть платят, если хотят быть под американским зонтиком, а оружие будет американского производства", - подчеркнул эксперт.
"Ничего хорошего нам это не несет, растут экзистенциальные угрозы. Но если мы будем эффективно использовать свои ресурсы, то справимся", - отметил эксперт.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.