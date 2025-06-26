https://ria.ru/20250626/tramp-2025508385.html

Трамп переложил оборонные расходы на Европу, считает эксперт

Трамп переложил оборонные расходы на Европу, считает эксперт - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп переложил оборонные расходы на Европу, считает эксперт

Решение НАТО о повышении до 5% от ВВП расходов на оборону и безопасность - это перекладывание американским президентом Дональдом Трампом оборонных расходов на... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:35:00+03:00

2025-06-26T10:35:00+03:00

2025-06-26T10:35:00+03:00

россия

европа

америка

дональд трамп

владимир путин

такер карлсон

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025425854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cacfed84faf8d5e2e215abad9dc7348.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Решение НАТО о повышении до 5% от ВВП расходов на оборону и безопасность - это перекладывание американским президентом Дональдом Трампом оборонных расходов на Европу, рассказал РИА Новости член Комиссии ООН по биологическому разоружению (1998-2003 гг.), микробиолог и военный эксперт Игорь Никулин. "Так скажем, Трамп решил повесить на европейцев расходы на оборону. Последние 50 лет основную долю расходов несла Америка, а сейчас он решил, что хватит. Трамп посчитал, что в Европе строят социальные государства за счет США, и их решили перевести на самоокупаемость", - сказал Никулин. Он подчеркнул, что для Трампа на первом месте национальные интересы Америки, а не глобальные интересы коллективного Запада. "У него принцип: Америка прежде всего. А остальные пусть платят, если хотят быть под американским зонтиком, а оружие будет американского производства", - подчеркнул эксперт. Также Никулин заметил, что такое повышение расходов на оборону внутри НАТО "не несет России ничего хорошего". "Ничего хорошего нам это не несет, растут экзистенциальные угрозы. Но если мы будем эффективно использовать свои ресурсы, то справимся", - отметил эксперт. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250626/bloomberg-2025492297.html

https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html

россия

европа

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, америка, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, саммит нато