Трамп объявил о пресс-конференции Пентагона на тему ударов по Ирану
Трамп анонсировал пресс-конференцию Пентагона по дискредитации ударов по Ирану
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию Пентагона на тему "дискредитации" рядом американских СМИ ударов ВВС США по ядерным объектам Ирана.
Ранее Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей". А пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она также раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"
25 июня, 10:35
"Министр обороны... Пит Хегсет вместе с военными представителями проведет завтра утром в 8.00 по восточному времени (в 15.00 26 июня мск - ред.) большую пресс-конференцию в Пентагоне", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, целью мероприятия является "защита великих американских пилотов", которые сбросили бомбы на ядерные объекты Ирана в ночь на 22 июня. Как утверждает американский лидер, телеканал CNN и газета New York Times нарочно "исказили факты", связанные с этими событиями.
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.
Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.