Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 26.06.2025 (обновлено: 19:15 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится у власти, пишет The Washington... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:15:00+03:00
2025-06-26T19:15:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025425784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c130ec6021e1ffcb30636bcc6ec5543d.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится у власти, пишет The Washington Post."По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент", — говорится в публикации.Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250626/bloomberg-2025492297.html
https://ria.ru/20250625/koshkovich-2025324672.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025425784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a397a43ca6f515d9441539c537ab0512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО

WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он у власти

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится у власти, пишет The Washington Post.
«
"По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 08:34
Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО
25 июня, 13:46
 
В миреРоссияМоскваСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала