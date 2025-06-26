Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО
WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он у власти
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится у власти, пишет The Washington Post.
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"По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент", — говорится в публикации.
Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.