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СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
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03:15 26.06.2025 (обновлено: 03:28 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tramp-2025477612.html
СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО
СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО
Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:15:00+03:00
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россия
украина
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи", — говорится в публикации. Общее ощущение от продемонстрированного Трампом подхода к украинскому конфликту, по информации агентства, было таково, что он в значительной степени "умыл руки" и отказался от попыток добиться прекращения огня. Трамп по итогам саммита НАТО во вторник публично заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Зеленским. Президент США также заявил, что решение о возможном дополнительном финансировании для Украины будет принято позднее. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Саммит НАТО прошел с 24 по 25 июня в Гааге.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025475554.html
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россия, украина, стамбул, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Стамбул, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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02:19
Общее ощущение от продемонстрированного Трампом подхода к украинскому конфликту, по информации агентства, было таково, что он в значительной степени "умыл руки" и отказался от попыток добиться прекращения огня.
Трамп по итогам саммита НАТО во вторник публично заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Зеленским. Президент США также заявил, что решение о возможном дополнительном финансировании для Украины будет принято позднее. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
Саммит НАТО прошел с 24 по 25 июня в Гааге.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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РоссияУкраинаСтамбулВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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