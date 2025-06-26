https://ria.ru/20250626/tramp-2025477612.html

СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:15:00+03:00

2025-06-26T03:15:00+03:00

2025-06-26T03:28:00+03:00

россия

украина

стамбул

в мире

владимир зеленский

владимир мединский

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025396243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61d245ee90f526061fde57a0af853673.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи", — говорится в публикации. Общее ощущение от продемонстрированного Трампом подхода к украинскому конфликту, по информации агентства, было таково, что он в значительной степени "умыл руки" и отказался от попыток добиться прекращения огня. Трамп по итогам саммита НАТО во вторник публично заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Зеленским. Президент США также заявил, что решение о возможном дополнительном финансировании для Украины будет принято позднее. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Саммит НАТО прошел с 24 по 25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025475554.html

https://ria.ru/20250625/tramp-2025456939.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины