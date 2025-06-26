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Президент Бразилии дал Трампу ценный совет - РИА Новости, 26.06.2025
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03:05 26.06.2025 (обновлено: 06:04 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tramp-2025477398.html
Президент Бразилии дал Трампу ценный совет
Президент Бразилии дал Трампу ценный совет - РИА Новости, 26.06.2025
Президент Бразилии дал Трампу ценный совет
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал президенту США Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете и побольше быть президентом, следует из его... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:05:00+03:00
2025-06-26T06:04:00+03:00
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луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал президенту США Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете и побольше быть президентом, следует из его слов, которые приводит новостной портал G1. "В этом неспокойном мире, где у вас есть президент такой большой страны, как США, (он) должен бы думать о том, что говорит, должен бы меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента, больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире", - цитирует СМИ слова Лулы да Силвы. Президент Бразилии уже не раз критиковал Трампа, особенно за его политику в отношении сектора Газа. Кроме того, Лула да Силва не согласен с лидером США и в вопросах экономики. Так, по его мнению, тарифная политика Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многополярности.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025476769.html
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в мире, бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии дал Трампу ценный совет

Лула да Силва посоветовал Трампу поменьше сидеть в интернете

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Дональд Трамп. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал президенту США Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете и побольше быть президентом, следует из его слов, которые приводит новостной портал G1.
"В этом неспокойном мире, где у вас есть президент такой большой страны, как США, (он) должен бы думать о том, что говорит, должен бы меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента, больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире", - цитирует СМИ слова Лулы да Силвы.
Президент Бразилии уже не раз критиковал Трампа, особенно за его политику в отношении сектора Газа. Кроме того, Лула да Силва не согласен с лидером США и в вопросах экономики. Так, по его мнению, тарифная политика Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многополярности.
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В миреБразилияСШАДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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