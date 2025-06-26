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Трамп призвал немедленно прекратить дело против Нетаньяху - РИА Новости, 26.06.2025
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02:53 26.06.2025 (обновлено: 03:00 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tramp-2025476769.html
Трамп призвал немедленно прекратить дело против Нетаньяху
Трамп призвал немедленно прекратить дело против Нетаньяху - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп призвал немедленно прекратить дело против Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвали в суд по делу о коррупции, и призвал немедленно... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:53:00+03:00
2025-06-26T03:00:00+03:00
в мире
израиль
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биньямин нетаньяху
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвали в суд по делу о коррупции, и призвал немедленно прекратить дело против своего израильского соратника, также известного как Биби. "Я только что узнал, что Биби вызвали в суд в понедельник для продолжения этого длительного (он переживает это "шоу ужасов" с мая 2020 года — неслыханно! Это первый раз, когда действующий премьер-министр Израиля предстает перед судом.), политически мотивированного дела, "касающегося сигар, куклы Багз Банни и множества других несправедливых обвинений ... Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, или ему должно быть дано помилование как великому герою", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер отметил, что возможно не знает никого, кто мог бы работать с ним в "большей гармонии", чем Нетаньяху. "Это Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху", - добавил Трамп. С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс, которые некоторые критикуют как слишком медленный.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999202058.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал немедленно прекратить дело против Нетаньяху

Трамп призвал немедленно прекратить дело о коррупции против Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвали в суд по делу о коррупции, и призвал немедленно прекратить дело против своего израильского соратника, также известного как Биби.
"Я только что узнал, что Биби вызвали в суд в понедельник для продолжения этого длительного (он переживает это "шоу ужасов" с мая 2020 года — неслыханно! Это первый раз, когда действующий премьер-министр Израиля предстает перед судом.), политически мотивированного дела, "касающегося сигар, куклы Багз Банни и множества других несправедливых обвинений ... Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, или ему должно быть дано помилование как великому герою", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Американский лидер отметил, что возможно не знает никого, кто мог бы работать с ним в "большей гармонии", чем Нетаньяху.
"Это Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху", - добавил Трамп.
С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс, которые некоторые критикуют как слишком медленный.
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В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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