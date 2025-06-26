Трамп призвал немедленно прекратить дело против Нетаньяху
Трамп призвал немедленно прекратить дело о коррупции против Нетаньяху
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвали в суд по делу о коррупции, и призвал немедленно прекратить дело против своего израильского соратника, также известного как Биби.
"Я только что узнал, что Биби вызвали в суд в понедельник для продолжения этого длительного (он переживает это "шоу ужасов" с мая 2020 года — неслыханно! Это первый раз, когда действующий премьер-министр Израиля предстает перед судом.), политически мотивированного дела, "касающегося сигар, куклы Багз Банни и множества других несправедливых обвинений ... Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, или ему должно быть дано помилование как великому герою", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц
13 февраля, 18:12
Американский лидер отметил, что возможно не знает никого, кто мог бы работать с ним в "большей гармонии", чем Нетаньяху.
"Это Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху", - добавил Трамп.
С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс, которые некоторые критикуют как слишком медленный.
Трамп подписал указ о санкциях против МУС
7 февраля, 01:28