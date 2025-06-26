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CNN встал на защиту журналистки после призывов Трампа уволить ее
CNN встал на защиту журналистки после призывов Трампа уволить ее - РИА Новости, 26.06.2025
CNN встал на защиту журналистки после призывов Трампа уволить ее
Телеканал CNN встал на защиту своей сотрудницы, освещавшей оценку американской разведки о результатах ударов по иранским ядерным объектам, Наташи Бертран, после РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:16:00+03:00
2025-06-26T02:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Телеканал CNN встал на защиту своей сотрудницы, освещавшей оценку американской разведки о результатах ударов по иранским ядерным объектам, Наташи Бертран, после того как на нее обрушился с критикой президент США Дональд Трамп. "Мы на 100% поддерживаем журналистскую деятельность Наташи Бертран и, в частности, репортаж Бертран и ее коллег о ранней разведывательной оценке атаки США на ядерные объекты Ирана," – заявил телеканал в интервью для издательства The Hill. Представитель CNN заявил, что материалы телеканала четко указывали на предварительный характер выводов разведки, которые могут быть скорректированы по мере поступления новых данных, напомнив о широком освещении скептического отношения президента Трампа к этой оценке. Ранее Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей". А пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она также раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.
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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
CNN встал на защиту журналистки после призывов Трампа уволить ее
CNN встал на защиту журналистки Бертран после призывов Трампа уволить ее