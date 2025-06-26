https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html

Трамп растрогался, но обещал вернуться и ударить посильнее

Трамп растрогался, но обещал вернуться и ударить посильнее - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп растрогался, но обещал вернуться и ударить посильнее

Трамп уехал из Гааги другим человеком — такое впечатление на него произвели на саммите НАТО европейские лидеры: "Я наблюдал, как вставали главы этих стран,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:03:00+03:00

аналитика

сша

европа

украина

нато

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025497197_257:57:1493:752_1920x0_80_0_0_ca9053ce507581bf99a29cda3c9a19d7.jpg

Трамп уехал из Гааги другим человеком — такое впечатление на него произвели на саммите НАТО европейские лидеры: "Я наблюдал, как вставали главы этих стран, любовь и страсть, которую они проявляли к своим государствам, были невероятны. Я никогда не видел ничего подобного. Они хотят защитить свои страны. Им нужны США, и без Штатов все будет не так. Это было действительно трогательно. Это было здорово. Я уезжаю отсюда другим человеком — с мыслью, что эти люди действительно любят свои государства, это не афера. И мы здесь, чтобы помочь им защитить их страны".Что же такое растрогало старика Трампа? То, что генсек НАТО Рютте назвал его "папочкой"? Но когда президента Соединенных Штатов спросили, считает ли он теперь союзников по альянсу кем-то вроде детей, тот ответил, что Рютте просто любит его, а если нет, то он вернется и ударит его посильнее. Генсек нахваливал Трампа не только в личных разговорах, но и публично, например, в соцсетях: "Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. <...> Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа".Тут не поспоришь: страны НАТО обязались поднять военные расходы до пяти процентов ВВП. Да, в течение десяти лет, но и это огромный рост, учитывая, что очень многие все еще не выделяют и двух процентов. Трамп может быть доволен: он добился того, чтобы Европа "взяла на себя большую ответственность на свою безопасность". Как минимум на словах, потому что до 2035-го еще надо дожить. Не в том смысле, что Россия нападет на Европу в ближайшие пять лет (об этом снова говорил тот же Рютте), просто власть в европейских странах будет меняться (например, через два года во Франции вполне вероятна победа Ле Пен или ее ставленника), и обязательства, взятые на себя нынешними премьерами и президентами, их преемники могут и не выполнить. Да и среди действующих лидеров далеко не все согласны с такой ускоренной милитаризацией, но большинство просто не хочет злить Трампа. Открыто возражающей Испании он уже пригрозил повышенными тарифами — мол, все равно заплатите, как и все, только мы возьмем с вас эти деньги другим путем.Но действительно ли Трамп изменил свое отношение к европейским лидерам, разыгравшим перед ним сценку "мы сделаем все, что ты хочешь, только не уходи" (в смысле не дистанцируйся от Европы, не ослабляй атлантическую солидарность)? Раньше сам президент США, судя по его же словам, считал их аферистами, которые хотят обеспечивать свою безопасность за американский счет, а теперь вдруг размяк и поверил их лести и обещаниям? Может быть, на него так повлияла ближневосточная эпопея с ударом по Ирану и последующим успешным миротворчеством? И теперь он считает, что все его боятся и слушаются?Нет, не стоит преувеличивать гордыню хозяина Белого дома — он прекрасно отдает себе отчет в том, с кем имеет дело. Просто Трамп и не рассчитывал на большее: ему нужно было, чтобы европейцы хотя бы на словах (и на бумаге) пообещали заплатить за безопасность, дать денег на НАТО. Для этого он и шантажировал их заявлениями о том, что не будет защищать тех, кто не платит. Теперь они обязались раскошелиться — и это позволит президенту США переложить на них ответственность за то, что ему неинтересно и неважно. Например, за Украину, которую Европа должна будет самостоятельно содержать и вооружать (в том числе за счет расходов на Североатлантический альянс).Поэтому Трамп может сейчас после встречи с Зеленским называть его "милым" и даже добавлять, что "он не мог быть даже более милым, чем был", но при этом уходить от прямого ответа, продолжится ли американская военная помощь Украине. А то, что Киев готов покупать за деньги (имеются в виду европейские)? Мы рассмотрим этот вопрос, сказал Трамп: системы ПВО "Пэтриот" и снаряды к ним нужны Штатам для поставок Израилю. То есть хозяин Белого дома держит Зеленского в подвешенном состоянии — тот уже готов в крайнем случае уйти полностью под Европу, но это будет бессмысленно, если Вашингтон откажется продавать европейцам американское оружие для поставок на Украину.Так что "милый" Зеленский и "трогательные" европейцы, конечно, могут делать вид, что верят в изменившегося Трампа, но, похоже, он просто усыпляет их бдительность комплиментами. Чтобы подождать продвижения российской армии, а потом нанести удар, который объявит "миротворческим", — удар не глубинными бомбами и не по России, а по готовности Киева и Европы "стоять до конца". Например, поставит ультиматум: подписывайте перемирие с русскими, а то перекрою поставки американского оружия, разведданных и отключу "Старлинк". Мы на этот вариант не закладываемся и не рассчитываем, но для Запада и Украины он станет ударом исключительной силы.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025446516.html

https://ria.ru/20250625/tramp--2025399369.html

сша

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, сша, европа, украина, нато, дональд трамп, в мире