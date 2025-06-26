https://ria.ru/20250626/telegram-2025622588.html
Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений
Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений - РИА Новости, 26.06.2025
Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений
Пользователи Telegram получают сообщения об ошибке при попытке перевести сообщение на другой язык, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:46:00+03:00
2025-06-26T17:46:00+03:00
2025-06-26T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram получают сообщения об ошибке при попытке перевести сообщение на другой язык, передает корреспондент РИА Новости. Так, при использовании функции "перевод", вне зависимости от выбранного языка, мессенджер пишет "в настоящее время переводы отключены". Функция перевода сообщений в Telegram была запущена в начале 2022 года в рамках обновления мессенджера. Она предусматривает перевод на 98 языков.
https://ria.ru/20250626/durov-1968735141.html
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общество, технологии, telegram
Общество, Технологии, Telegram
Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений
Пользователи Telegram сообщили об ошибке при переводе сообщений на другой язык