https://ria.ru/20250626/telegram-2025622588.html

Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений

Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений - РИА Новости, 26.06.2025

Пользователи Telegram получили сообщения об ошибке при переводе сообщений

Пользователи Telegram получают сообщения об ошибке при попытке перевести сообщение на другой язык, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:46:00+03:00

2025-06-26T17:46:00+03:00

2025-06-26T17:46:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram получают сообщения об ошибке при попытке перевести сообщение на другой язык, передает корреспондент РИА Новости. Так, при использовании функции "перевод", вне зависимости от выбранного языка, мессенджер пишет "в настоящее время переводы отключены". Функция перевода сообщений в Telegram была запущена в начале 2022 года в рамках обновления мессенджера. Она предусматривает перевод на 98 языков.

https://ria.ru/20250626/durov-1968735141.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, telegram