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Тела погибших при взрыве газа в Ивделе нашли под завалами - РИА Новости, 26.06.2025
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06:40 26.06.2025 (обновлено: 10:34 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/tela-2025485518.html
Тела погибших при взрыве газа в Ивделе нашли под завалами
Тела погибших при взрыве газа в Ивделе нашли под завалами - РИА Новости, 26.06.2025
Тела погибших при взрыве газа в Ивделе нашли под завалами
Тела двух погибших при взрыве газового баллона в жилой пятиэтажке в свердловском Ивделе найдены под завалами, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:40:00+03:00
2025-06-26T10:34:00+03:00
происшествия
жилье
ивдель
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Тела двух погибших при взрыве газового баллона в жилой пятиэтажке в свердловском Ивделе найдены под завалами, сообщает региональная прокуратура. В ночь на четверг в пятиэтажном четырехподъездном доме произошел хлопок с последующим горением. По данным региональной полиции, погибли, предварительно, два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов. Еще семь человек, по данным властей, пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона. "На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, ивдель
Происшествия, Жилье, Ивдель
Тела погибших при взрыве газа в Ивделе нашли под завалами

Тела двух погибших при взрыве газа в жилом доме в Ивделе нашли под завалами

© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиСотрудники полиции на месте взрыва газа в жилом доме в Ивделе
Сотрудники полиции на месте взрыва газа в жилом доме в Ивделе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
Сотрудники полиции на месте взрыва газа в жилом доме в Ивделе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Тела двух погибших при взрыве газового баллона в жилой пятиэтажке в свердловском Ивделе найдены под завалами, сообщает региональная прокуратура.
В ночь на четверг в пятиэтажном четырехподъездном доме произошел хлопок с последующим горением. По данным региональной полиции, погибли, предварительно, два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов. Еще семь человек, по данным властей, пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона.
"На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.
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