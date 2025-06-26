https://ria.ru/20250626/tegeran--2025680117.html

Иран пока не решил, будет ли новый раунд переговоров с США

Иран пока не решил, будет ли новый раунд переговоров с США - РИА Новости, 26.06.2025

Иран пока не решил, будет ли новый раунд переговоров с США

Иран пока не решил, будет ли проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Иран пока не решил, будет ли проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Мы пока не решили, будем ли мы участвовать в новых переговорах с США или нет, этот вопрос пока рассматривается… Пока никакого плана для начала переговорного процесса не составлено", - сказал он в прямом эфире.Глава МИД Ирана также призвал не принимать всерьез слова Трампа о предстоящих переговорах с Тегераном, никаких договоренностей с Вашингтоном по этому поводу нет.Аракчи также отметил, что Тегеран готов заключить соглашение с США, если оно будет включать в качестве обязательных пунктов снятие санкций с Тегерана и разрешение на мирное обогащение урана. Тегеран, по его словам, готов дать гарантии, что не будет производить ядерное оружие.По его словам, ирано-израильский конфликт, в который вступили США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана, осложнил вопрос переговоров."Думали, что они уничтожат полностью наши ядерные объекты, оставят нас с пустыми руками, потом скажут: давайте вести переговоры. Нет, это нет так. Американцы этой войной осложнили этот вопрос, следующие переговоры легче, чем предыдущие, для американцев не будут", - добавил Аракчи.Накануне президент США Дональд Трамп объявил журналистам после саммита НАТО в Гааге о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Штатов и Ирана. Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью".

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, в мире, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, нато