https://ria.ru/20250626/svo-2025685355.html

Командир БМП-3 в Запорожской области рассказал, как вызвал огонь на себя

Командир БМП-3 в Запорожской области рассказал, как вызвал огонь на себя - РИА Новости, 26.06.2025

Командир БМП-3 в Запорожской области рассказал, как вызвал огонь на себя

Командиру БМП-3 в Запорожской области пришлось вызвать огонь на себя, чтобы выйти из окружения и уничтожить часть пехотных подразделений ВСУ, которые пытались... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:14:00+03:00

2025-06-26T23:14:00+03:00

2025-06-26T23:14:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Командиру БМП-3 в Запорожской области пришлось вызвать огонь на себя, чтобы выйти из окружения и уничтожить часть пехотных подразделений ВСУ, которые пытались взять в плен его и его бойцов, об этом сам командир штурмового батальона группировки "Днепр" с позывным "Призрак" рассказал РИА Новости. По его словам, в апреле 2022 года он, будучи лейтенантом и командиром противотанкового взвода, получил приказ на БМП-3 выйти на разведку позиций ВСУ на временском выступе в Запорожской области. В результате разведчики сумели обнаружить и навести российскую артиллерию на шесть установок "Град" противника и одну гаубицу, уничтожив несколько единиц техники. Однако оказавшись глубоко в оборонительных порядках противника, экипаж попал в окружение. "Поняв, где мы находимся, в пешем порядке к нам подошли (бойцы ВСУ). Их ошибка была в том, что сначала они открыли артиллерийский огонь, а после этого уже начали по нам стрелять. Между прилетом и началом стрелкового боя прошло секунд 15. Я сразу вызываю огонь на себя и тут же даю команду коробочке к нам подъехать. Он (механик-водитель) на всех парах выскочил, в это время артиллерия уже навелась и начала по нам наносить огневое поражение. Я думаю, противник находился 50 метров севернее и метров 50 южнее от нас. Из-за того, что артиллерийский огонь начался, как я предполагаю сейчас, они начали активно по нам стрелять, а так бы могли и в плен взять, подойдя вплотную. Ведь мы не ожидали такого момента", - рассказал "Призрак". Командир добавил, что это был его первый бой, до этого он не имел боевого опыта. "Первая мысль, что мне никто кроме меня не поможет и кроме как артиллерийский огонь, боекомплекта не так много для полноценного боя, выйти из окружения не представляется возможным. Другого варианта я не видел. Это был мой первый боевой опыт", - рассказал он. БМП-3 "Призрака" не только сумела забрать из-под огня командира и наводчика, но и ударить по порядкам ВСУ, окружавшим бойцов из крупнокалиберного пулемета. "Мы вышли из окружения и при откате отрабатывали по противнику. Очень повезло, что у них не было РПГ. Но они не знали, что у нас техника есть, и шли, скорее всего, брать нас в плен. По "бэхе" стреляли, но БМП-3 на 7,62 и 5,45 все равно. Она даже и не заметила. Отработали "тридцаткой" (30-мм калибр курсового пулемета бронемашины), откатились на километр и зарядили "сотку" (100-мм калибр основного орудия БМП-3) и начали этот район чесать с "сотки". Потом выехали из района и доложили комбату о выполнении боевой задачи", - пояснил "Призрак". На следующий день "Призрак" и его бойцы вернулись на место боя, чтобы оценить потери противника, обнаружили много пятен крови и разорванных бронежилетов - следы срочной эвакуации погибших и раненых бойцов ВСУ, также удалось установить, что в результате огня артиллерии ВС РФ была уничтожена одна гаубица и установка "Град" противника, несколько установок "Град" были повреждены осколками. По словам командира, он получил приказ снова провести разведку позиции противника, и его подразделение снова вступило в неравный бой возле скрытно обустроенного опорного пункта ВСУ, однако БМП-3, которая успела приехать на помощь бойцам и сумела вывести их из боя, несмотря на поврежденный ящик с БК для стрелкового оружия, который начал детонировать во время эвакуации. "Сам лично ползал там, видел, как в меня целились, кувыркался, уклонялся, отстреливался. В 30 метрах вижу - противник сидит на колене и в меня целится. У меня за доли секунды в голове только одна мысль: надо откатиться... Пуля попала... в гранату. Я эту гранату всегда теперь ношу с собой. Она у меня находилась на месте турникета (показывает). Когда в меня противник стрелял, пуля прошла по гранате, пробила ракетницу и ушла в землю. Хорошо, что граната у нас от таких моментов не срабатывает... Наша бронегруппа поняла, что связи с нами нет, но они слышат стрелковый бой. Возле нас остановилась бронегруппа, и начали работать и все чесать "тридцаткой" с курсовых пулеметов", - пояснил "Призрак".

https://ria.ru/20250626/boets-2025553657.html

https://ria.ru/20250525/medik-2018936084.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, бмп-3, происшествия