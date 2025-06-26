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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 26.06.2025 (обновлено: 12:12 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/svo-2025527770.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:08:00+03:00
2025-06-26T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
северск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск
часов яр
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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, северск, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Северск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли до 170 военных за сутки в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАСеверскВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧасов Яр
 
 
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