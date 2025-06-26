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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:08:00+03:00
2025-06-26T12:08:00+03:00
2025-06-26T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Северск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 170 военных за сутки в зоне действий "Юга"