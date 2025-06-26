https://ria.ru/20250626/svo-2025526857.html

ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.06.2025

ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:06:00+03:00

2025-06-26T12:06:00+03:00

2025-06-26T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка в Харьковской области, а также Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика