https://ria.ru/20250626/svo-2025526857.html
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:06:00+03:00
2025-06-26T12:06:00+03:00
2025-06-26T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233c4f8e7b1e87d4a9345b3d0f6eeaf8.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка в Харьковской области, а также Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f91566e1ad0e285c87328c99abb994d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки