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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:04:00+03:00

2025-06-26T12:04:00+03:00

2025-06-26T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет МО РФ, на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск в Харьковской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск