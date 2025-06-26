https://ria.ru/20250626/svo-2025526710.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:04:00+03:00
2025-06-26T12:04:00+03:00
2025-06-26T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_0:69:2870:1683_1920x0_80_0_0_48cc46d3f5e74d30f8615b2f85ef9859.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет МО РФ, на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск в Харьковской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_413e3212f48779fab4599d68a28a7cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Волчанск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 185 военных в зоне действий "Севера" за сутки