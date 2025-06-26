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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 26.06.2025 (обновлено: 12:12 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/svo-2025526710.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:04:00+03:00
2025-06-26T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет МО РФ, на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск в Харьковской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Волчанск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли более 185 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Как уточняет МО РФ, на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск в Харьковской области.
"ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьВолчанск
 
 
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