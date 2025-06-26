https://ria.ru/20250626/svo-2025511568.html

ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025

ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили полевые склады, а также вышки связи и наблюдения ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:52:00+03:00

2025-06-26T10:52:00+03:00

2025-06-26T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили полевые склады, а также вышки связи и наблюдения ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Сумы. <...> Были уничтожены полевые склады и ГСМ: приграничные запасы топлива и боеприпасов в муниципальных хранилищах. Наблюдательные и координационные позиции: вышки связи и наблюдения рядом с ЛБС ", — рассказал он.Среди других пораженных целей:Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее формирования на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250626/vsu-2025480640.html

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html

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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, безопасность