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ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 26.06.2025 (обновлено: 11:18 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/svo-2025511568.html
ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025
ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области
Российские войска уничтожили полевые склады, а также вышки связи и наблюдения ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:52:00+03:00
2025-06-26T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили полевые склады, а также вышки связи и наблюдения ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Сумы. &lt;...&gt; Были уничтожены полевые склады и ГСМ: приграничные запасы топлива и боеприпасов в муниципальных хранилищах. Наблюдательные и координационные позиции: вышки связи и наблюдения рядом с ЛБС ", — рассказал он.Среди других пораженных целей:Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее формирования на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250626/vsu-2025480640.html
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Безопасность
ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС РФ уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили полевые склады, а также вышки связи и наблюдения ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумы. <...> Были уничтожены полевые склады и ГСМ: приграничные запасы топлива и боеприпасов в муниципальных хранилищах. Наблюдательные и координационные позиции: вышки связи и наблюдения рядом с ЛБС ", — рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВСУ столкнулись с отсутствием снабжения на позициях в Сумской области
Вчера, 04:36
Среди других пораженных целей:
  • пункты дислокации территориальной обороны ВСУ, ее прифронтовые базы и штабы;
  • группа операторов дронов;
  • несколько предприятий, где украинские боевики укрывали и ремонтировали технику.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Вчера, 05:01

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее формирования на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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