ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области
Лебедев: ВС РФ уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили полевые склады, а также вышки связи и наблюдения ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумы. <...> Были уничтожены полевые склады и ГСМ: приграничные запасы топлива и боеприпасов в муниципальных хранилищах. Наблюдательные и координационные позиции: вышки связи и наблюдения рядом с ЛБС ", — рассказал он.
Среди других пораженных целей:
- пункты дислокации территориальной обороны ВСУ, ее прифронтовые базы и штабы;
- группа операторов дронов;
- несколько предприятий, где украинские боевики укрывали и ремонтировали технику.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее формирования на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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