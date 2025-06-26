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Севшее на мель у Сахалина китайское судно могут вывести в море в августе - РИА Новости, 26.06.2025
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05:32 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sudno-2025482807.html
Севшее на мель у Сахалина китайское судно могут вывести в море в августе
Севшее на мель у Сахалина китайское судно могут вывести в море в августе - РИА Новости, 26.06.2025
Севшее на мель у Сахалина китайское судно могут вывести в море в августе
Выброшенный на мель у южного побережья Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 планируют вывести на глубокую воду в августе этого года, сообщает региональное... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:32:00+03:00
2025-06-26T05:32:00+03:00
невельск
сахалин
россия
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн – РИА Новости. Выброшенный на мель у южного побережья Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 планируют вывести на глубокую воду в августе этого года, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По информации пресс-службы, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ собственник разработал проект по снятию китайского балкера An Yang 2 с мели и в мае текущего года направил его на рассмотрение в адрес надзорного органа и руководства порта. "Росприроднадзор и капитан порта Невельск согласовали документацию по удалению судна An Yang 2", говорится в сообщении ведомства. Как рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Глауб, слова которого цитирует пресс-служба, "к удалению имущества из акватории порта Невельск собственник планирует приступить при благоприятных погодных условиях в августе". Он подчеркнул, что ход работ по выводу судна на глубокую воду находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона. Специалисты АО "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота" в июне завершили обследование акватории в месте посадки судна An Yang 2 на мель. Работы позволили определить вектор вытягивания судна на глубину, места формирования "мертвых якорей" и установки ролик-мешков. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение.
https://ria.ru/20250515/suhogruz-2017014876.html
https://ria.ru/20250210/sudno-1998417058.html
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невельск, сахалин, россия, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Невельск, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Севшее на мель у Сахалина китайское судно могут вывести в море в августе

Севший на мель у Сахалина сухогруз An Yang 2 могут вывести в море в августе

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Сахалинской области | Перейти в медиабанкКитайское судно "Ань Янь 2" село на мель у берегов Сахалина
Китайское судно Ань Янь 2 село на мель у берегов Сахалина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Сахалинской области
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Китайское судно "Ань Янь 2" село на мель у берегов Сахалина. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн – РИА Новости. Выброшенный на мель у южного побережья Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 планируют вывести на глубокую воду в августе этого года, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
По информации пресс-службы, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ собственник разработал проект по снятию китайского балкера An Yang 2 с мели и в мае текущего года направил его на рассмотрение в адрес надзорного органа и руководства порта.
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"Росприроднадзор и капитан порта Невельск согласовали документацию по удалению судна An Yang 2", говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Глауб, слова которого цитирует пресс-служба, "к удалению имущества из акватории порта Невельск собственник планирует приступить при благоприятных погодных условиях в августе". Он подчеркнул, что ход работ по выводу судна на глубокую воду находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона.
Специалисты АО "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота" в июне завершили обследование акватории в месте посадки судна An Yang 2 на мель. Работы позволили определить вектор вытягивания судна на глубину, места формирования "мертвых якорей" и установки ролик-мешков.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение.
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НевельскСахалинРоссияВалерий ЛимаренкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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