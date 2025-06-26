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Каспарова* не обвинили по делу о Южном Судане из-за его связи с США - РИА Новости, 26.06.2025
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16:18 26.06.2025 (обновлено: 16:22 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sudan-2025593112.html
Каспарова* не обвинили по делу о Южном Судане из-за его связи с США
Каспарова* не обвинили по делу о Южном Судане из-за его связи с США - РИА Новости, 26.06.2025
Каспарова* не обвинили по делу о Южном Судане из-за его связи с США
Тринадцатого чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом) не привлекли к ответственности по делу о предполагаемом заговоре с целью смены РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:18:00+03:00
2025-06-26T16:22:00+03:00
в мире
сша
южный судан
гарри каспаров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тринадцатого чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом) не привлекли к ответственности по делу о предполагаемом заговоре с целью смены власти в Южном Судане, так как он "политический союзник правительства США", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Южный Судан находится под оружейным эмбарго СБ ООН, таким образом, поставка оружия в страну запрещена. В марте 2024 года прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан - их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство. По словам адвокатов Кича и Аджака, несмотря на то, что в деле был замешан ряд других "известных и неизвестных" правительству США лиц, в том числе Каспаров*, обвинения были предъявлены только их подзащитным. Как указала защита Кича и Аджака, Каспаров* был нужен для осуществления предполагаемого плана по смене власти в Южном Судане - он неоднократно встречался с Аджаком и другими участниками, работая над привлечением источников финансирования для закупки оружия. "Тем не менее, история и биография Каспарова* делают его важнейшим политическим союзником правительства США, поскольку он обладает значимыми связями и знаниями в области российской политики. Он часто выступает на политических мероприятиях высокого уровня и дает комментарии в национальных СМИ. Обвинение в его адрес имело бы далеко идущие последствия для внешней политики США", - говорится в ходатайстве, поданном в федеральный суд Аризоны. Каспарову* официально не были предъявлены никакие обвинения по делу. При этом адвокаты обвиняемых утверждают, что власти США действовали выборочно, преследуя лишь двоих темнокожих мужчин. "Важно отметить: в отличие от обвиняемых, Каспаров* не является темнокожим", - говорится в документе. Адвокаты утверждают, что Каспаров*, имеющий "связи, которые представляют интерес для американского правительства", якобы убедил соучредителя американской торговой фирмы Jane Street Роберта Граньери профинансировать план по закупке орудия для подготовки переворота. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Граньери подтвердил, что его заставили финансировать этот заговор, но якобы обманным путем. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В марте 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250626/sudan-2025589685.html
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в мире, сша, южный судан, гарри каспаров
В мире, США, Южный Судан, Гарри Каспаров
Каспарова* не обвинили по делу о Южном Судане из-за его связи с США

Каспарова не обвинили по делу о Южном Судане из-за его роли союзника США

© Катерина КачаловаГарри Каспаров*
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Катерина Качалова
Гарри Каспаров*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тринадцатого чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом) не привлекли к ответственности по делу о предполагаемом заговоре с целью смены власти в Южном Судане, так как он "политический союзник правительства США", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Южный Судан находится под оружейным эмбарго СБ ООН, таким образом, поставка оружия в страну запрещена.
В марте 2024 года прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан - их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство.
По словам адвокатов Кича и Аджака, несмотря на то, что в деле был замешан ряд других "известных и неизвестных" правительству США лиц, в том числе Каспаров*, обвинения были предъявлены только их подзащитным. Как указала защита Кича и Аджака, Каспаров* был нужен для осуществления предполагаемого плана по смене власти в Южном Судане - он неоднократно встречался с Аджаком и другими участниками, работая над привлечением источников финансирования для закупки оружия.
"Тем не менее, история и биография Каспарова* делают его важнейшим политическим союзником правительства США, поскольку он обладает значимыми связями и знаниями в области российской политики. Он часто выступает на политических мероприятиях высокого уровня и дает комментарии в национальных СМИ. Обвинение в его адрес имело бы далеко идущие последствия для внешней политики США", - говорится в ходатайстве, поданном в федеральный суд Аризоны.
Каспарову* официально не были предъявлены никакие обвинения по делу. При этом адвокаты обвиняемых утверждают, что власти США действовали выборочно, преследуя лишь двоих темнокожих мужчин.
"Важно отметить: в отличие от обвиняемых, Каспаров* не является темнокожим", - говорится в документе.
Адвокаты утверждают, что Каспаров*, имеющий "связи, которые представляют интерес для американского правительства", якобы убедил соучредителя американской торговой фирмы Jane Street Роберта Граньери профинансировать план по закупке орудия для подготовки переворота.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Граньери подтвердил, что его заставили финансировать этот заговор, но якобы обманным путем.
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В марте 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Каспаров* сыграл важную роль в плане по смене власти в Южном Судане
Вчера, 16:05
 
В миреСШАЮжный СуданГарри Каспаров
 
 
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