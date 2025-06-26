https://ria.ru/20250626/sud-2025633040.html

Суд огласит приговор главарю секты "Фалуньгун"* 23 июля

Суд огласит приговор главарю секты "Фалуньгун"* 23 июля - РИА Новости, 26.06.2025

Суд огласит приговор главарю секты "Фалуньгун"* 23 июля

Тушинский суд Москвы 23 июля огласит приговор главарю запрещенной в России секты "Фалуньгун"*, члену ассоциации запрещенной в России "Фалунь Дафа"* Наталье... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:08:00+03:00

2025-06-26T18:08:00+03:00

2025-06-26T18:08:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тушинский суд Москвы 23 июля огласит приговор главарю запрещенной в России секты "Фалуньгун"*, члену ассоциации запрещенной в России "Фалунь Дафа"* Наталье Миненковой за организацию деятельности секты, сообщили РИА Новости суде. "Суд 23 июля в 14.00 заслушает выступление Миненковой в последнем слове и огласит ей приговор", - сказал собеседник агентства. В четверг в суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор просил назначить подсудимой 4,5 года лишения свободы. Защита просила оправдать Миненкову, заявив, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Сама Миненкова утверждает, что занималась духовными практиками, которые сами по себе не запрещены. По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"* (секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими). Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли Хунчжи (признана экстремистской литературой на территории России). Следственный комитет 3 мая сообщал об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун"*, доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* секта запрещена в РФ, ряд связанных с ней организаций признаны нежелательными и экстремистскими** признана экстремистской литературой на территории России

https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html

https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html

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происшествия, россия, китай, москва, государственный департамент сша