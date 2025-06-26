Обвинение попросило 4,5 года колонии для главаря секты "Фалуньгун"*
Гособвинитель попросил 4,5 года колонии для главы секты "Фалуньгун" Миненковой
© Объединенная пресс-служба судов города МосквыГлаварь запрещенной в России секты "Фалуньгун"*, член Ассоциации "Фалунь Дафа"* Наталья Миненкова в Тушинском суде города Москвы. 4 мая 2024
© Объединенная пресс-служба судов города Москвы
Главарь запрещенной в России секты "Фалуньгун"*, член Ассоциации "Фалунь Дафа"* Наталья Миненкова в Тушинском суде города Москвы. 4 мая 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Гособвинитель попросил назначить 4,5 года колонии в качестве наказания для главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун"* Натальи Миненковой за организацию ее деятельности, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы, где слушается дело.
"Прокурор в прениях сторон просил назначить Наталье Миненковой 4,5 года лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, с 31 июля 2020 по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа" ***. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли Хунчжи
Следственный комитет в начале мая сообщал об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун" *, доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи** скрылся в собственном замке на территории США.
Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Признана экстремистским материалом.
***Запрещенная в России организация.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Признана экстремистским материалом.
***Запрещенная в России организация.