https://ria.ru/20250626/sud-2025615252.html

Обвинение попросило 4,5 года колонии для главаря секты "Фалуньгун"*

Обвинение попросило 4,5 года колонии для главаря секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 26.06.2025

Обвинение попросило 4,5 года колонии для главаря секты "Фалуньгун"*

Гособвинитель попросил назначить 4,5 года колонии в качестве наказания для главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун"* Натальи Миненковой за организацию ее... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:30:00+03:00

2025-06-26T17:30:00+03:00

2025-06-26T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Гособвинитель попросил назначить 4,5 года колонии в качестве наказания для главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун"* Натальи Миненковой за организацию ее деятельности, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы, где слушается дело. "Прокурор в прениях сторон просил назначить Наталье Миненковой 4,5 года лишения свободы", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, с 31 июля 2020 по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа" ***. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли ХунчжиСледственный комитет в начале мая сообщал об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун" *, доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи** скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Организация, признанная нежелательной в России** Признана экстремистским материалом.***Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20250405/argentina-2009522007.html

https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html

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происшествия, россия, китай, москва, государственный департамент сша