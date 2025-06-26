https://ria.ru/20250626/sud-2025578068.html

Суд в Ницце обязал мэрию снять израильские флаги со здания

Суд в Ницце обязал мэрию снять израильские флаги со здания - РИА Новости, 26.06.2025

Суд в Ницце обязал мэрию снять израильские флаги со здания

Административный суд Ниццы предписал местной мэрии снять с фасада здания флаги Израиля, которые развеваются там со времен атаки палестинского движения ХАМАС в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:19:00+03:00

2025-06-26T15:19:00+03:00

2025-06-26T15:19:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 июн – РИА Новости. Административный суд Ниццы предписал местной мэрии снять с фасада здания флаги Израиля, которые развеваются там со времен атаки палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года, следует из постановления, опубликованного в четверг на сайте органа. Во вторник агентство Франс Пресс сообщило, что активисты обратились в суд с жалобой на мэрию Ниццы в связи с вывешенными на здании флагами Израиля. "Судья по срочным делам административного суда Ниццы приостановил отказ мэра снять израильские флаги, вывешенные на фронтоне мэрии, и предписал ему убрать их в течение пяти дней", - сказано в документе. Суд постановил, что с учетом того, какой размах и характер приобрел конфликт на Ближнем Востоке, флаги Израиля не могут рассматриваться исключительно как символ поддержки заложников ХАМАС. Они также рассматриваются как поддержка самого Израиля, а значит и как выражение политического мнения. При этом инстанция указала, что вынесенное ей срочное постановление не предрешает окончательного решения, которое будет вынесено после рассмотрения жалоб активистов судебной коллегией. Истцы ходатайствуют о полной отмене решения мэра не снимать флаги. В 2024 году несколько обращений по этому делу уже были направлены в суд, однако ход делу не дали. Сейчас активисты указывали на ухудшение ситуации в секторе Газа, изменения дипломатической позиции Франции, а также на опасения, что это будет только подстрекать террористов. Мэр города ранее заявлял, что намерен оставить флаги до победы Израиля над ХАМАС. Запрос снять флаги для соблюдения принципа нейтральности госслужб также поступал от префекта департамента Приморские Альпы.

https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html

https://ria.ru/20250506/nju-jork-2015208336.html

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ницца

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