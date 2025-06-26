https://ria.ru/20250626/sud-2025568316.html

Суд оставил Шлосберга* под домашним арестом

Суд оставил Шлосберга* под домашним арестом - РИА Новости, 26.06.2025

Суд оставил Шлосберга* под домашним арестом

Псковский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о домашнем аресте заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:41:00+03:00

2025-06-26T14:41:00+03:00

2025-06-26T14:41:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Псковский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о домашнем аресте заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* (признан иноагентом) по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. "Псковским областным судом оставлено без изменения постановление Псковского городского суда об избрании в отношении Шлосберга* Л.М. меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца с возложением определенных запретов и ограничений", – говорится в Telegram-канале судебной пресс-службы региона. Псковский городской суд 11 июня отправил Шлосберга* под домашний арест по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). До этого псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым* (признан иноагентом). Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока". Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым*. При этом, как уточняло "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу". Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом. В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами - по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* признан иноагентом

https://ria.ru/20250624/volkov-2025005175.html

https://ria.ru/20250620/pristavy-2024081384.html

https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html

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происшествия, россия, псковская область, лев шлосберг, юрий пивоваров, яблоко, псковский областной суд, одноклассники