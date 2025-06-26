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Трамп сделал заявление по ключевой ставке
Трамп сделал заявление по ключевой ставке - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп сделал заявление по ключевой ставке
Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:34:00+03:00
2025-06-26T23:34:00+03:00
2025-06-26T23:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку."Если бы у нас был человек в ФРС, который бы снизил ключевую ставку. Он может сделать это так легко, у нас нет инфляции", - заявил Трамп в Белом доме.Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.По словам Трампа, снижение ставки на один пункт прибавило бы экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта."Если 1% - это почти триллион долларов. Росчерком пера, никакой работы", - сказал Трамп.
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федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп, джером пауэлл, в мире
Федеральная резервная система США, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, В мире
Трамп сделал заявление по ключевой ставке
Трамп призвал ФРС снизить ключевую ставку