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Трамп сделал заявление по ключевой ставке - РИА Новости, 26.06.2025
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23:34 26.06.2025 (обновлено: 23:39 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ssha-2025686569.html
Трамп сделал заявление по ключевой ставке
Трамп сделал заявление по ключевой ставке - РИА Новости, 26.06.2025
Трамп сделал заявление по ключевой ставке
Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку."Если бы у нас был человек в ФРС, который бы снизил ключевую ставку. Он может сделать это так легко, у нас нет инфляции", - заявил Трамп в Белом доме.Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.По словам Трампа, снижение ставки на один пункт прибавило бы экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта."Если 1% - это почти триллион долларов. Росчерком пера, никакой работы", - сказал Трамп.
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федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп, джером пауэлл, в мире
Федеральная резервная система США, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, В мире
Трамп сделал заявление по ключевой ставке

Трамп призвал ФРС снизить ключевую ставку

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку.
"Если бы у нас был человек в ФРС, который бы снизил ключевую ставку. Он может сделать это так легко, у нас нет инфляции", - заявил Трамп в Белом доме.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.
По словам Трампа, снижение ставки на один пункт прибавило бы экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта.
"Если 1% - это почти триллион долларов. Росчерком пера, никакой работы", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Федеральная резервная система СШАСШАДональд ТрампДжером ПауэллВ мире
 
 
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