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Трамп сделал заявление по ключевой ставке

Трамп сделал заявление по ключевой ставке - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп сделал заявление по ключевой ставке

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:34:00+03:00

2025-06-26T23:34:00+03:00

2025-06-26T23:39:00+03:00

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку."Если бы у нас был человек в ФРС, который бы снизил ключевую ставку. Он может сделать это так легко, у нас нет инфляции", - заявил Трамп в Белом доме.Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.По словам Трампа, снижение ставки на один пункт прибавило бы экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта."Если 1% - это почти триллион долларов. Росчерком пера, никакой работы", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025686247.html

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федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп, джером пауэлл, в мире